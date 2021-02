Brandwijk: 'We hebben het onszelf onnodig lastig gemaakt'

'Iedereen moest even naar zichzelf kijken,' aldus Brandwijk. 'Daarmee maken we het onszelf onnodig lastig. Dan vallen er ook harde woorden want alle spelers moeten op dat moment hun verantwoordelijkheid pakken.' Daarna was de focus terug bij de thuisploeg. 'Den Helder profiteerde van onze zwakke begin. Dan is het aan ons om terug te komen, dat hebben we gedaan en uiteindelijk de wedstrijd gewonnen.'

Flow

Coach Ivan Rudez was duidelijk dat het eerste kwart van zijn ploeg niet acceptabel was. 'We begonnen met zwak defensief spel, dat was onacceptabel. Den Helder deed het goed en profiteerde daarvan. Het was een wedstrijd van flows. Aan het begin was het momentum voor hun, daarna kwamen wij sterk terug. Suns is een niet te onderschatten team. Zij scoren de meeste fastbreak-punten van alle teams.'

Blessures Donar

Bij Donar ontbraken Leon Williams, Justin Watts en Thomas Koenis. Rudez verwacht Williams en Watts snel weer terug. 'Leon heeft last van een knieblessure, Justin van een kuitspier. Allebei niet ernstig, ik verwacht ze volgende week terug op de training. Voor Thomas komt dit te vroeg, wij hopen dat hij eind maart weer aan kan sluiten.'

Trots

Assistent-coach bij Den Helder Anne van Dijk heeft een rijk basketbalverleden in Groningen, onder andere als hoofdtrainer van het Regionaal Trainingscentrum Basketball Academy Noord. Hij zag zijn ploeg een prima wedstrijd spelen in MartiniPlaza. 'Hier zat ik vroeger op de tribune,' vertelt Van Dijk. 'Dus het is altijd speciaal om terug te zijn. Ik ben trots op ons team, we hebben goed gespeeld. We kennen een seizoen met hoge pieken en diepe dalen, logisch voor een jonge ploeg.'

Assistent

Van Dijk was in Groningen tevens hoofdcoach van BVG en is als assistent al bij verschillende eredivisieclub in dienst geweest. 'Ik ben werkzaam geweest bij Aris Leeuwarden, in Rotterdam en nu dus bij Den Helder. Donar had vanavond een mindere rotatie dus dat gaf ons wat meer kansen. We hebben het op zich goed gedaan, maar Donar maakte in de slotfase het verschil door ervaring.'

