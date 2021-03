Deze Groningers staan te popelen om de Tweede Kamer in te gaan

Met nog twee weken tot de Tweede Kamer verkiezingen is het voor een aantal Groninger kandidaat Kamerleden extra spannend. Het is in de peilingen kantje boord of ze een zetel halen.

Voor alle vier zijn het spannende tijden. Wieke Paulusma (D66) is namens haar partij de 15de kandidaat en in de meest recente NOS Peilingwijzer schommelt haar partij tussen de 13 en 15 zetels. En zo zijn er meer Groningers die op de wip zitten.

Julian Bushoff (PvdA) staat op plek 13 en zijn partij zou zomaar uit kunnen komen tussen de 12 en 14 zetels. Jimmy Dijk (SP) staat 10de, in de Peilingwijzer komen de socialisten op 9 tot 11 zetels. Marinus Tabak (VVD) staat op plek 41 en ook hij maakt kans op een Kamerzetel. De VVD scoort in de Peilingwijzer namelijk tussen de 38 en 42 zetels.

'De peilingen zitten er altijd naast'

Met nog een aantal weken tot de verkiezingen kan er natuurlijk nog veel gebeuren, maar de nieuwe kandidaten houden op dit moment de peilingen wel in de gaten. 'Tuurlijk kijk je ernaar', zegt Wieke Paulusma. 'Het is een soort graadmeter, maar ik kan alleen maar mijn best doen en vertellen wat ik graag wil doen als Kamerlid.'

De overige kandidaten denken er net zo over: 'Je ontkomt niet aan de peilingen, maar ik heb alleen invloed op onze eigen campagne', zegt Jimmy Dijk. 'Om de peilingen maak ik mij niet druk.' VVD-kandidaat Marinus Tabak bekijkt de verschillende peilingen slechts met een schuin oog: 'Over het algemeen zitten ze er altijd naast en het kan goed of niet goed uitpakken.'

De komende weken wordt er in elk geval flink campagne gevoerd. 'Ik laat mij door corona niet uit het veld slaan', laat Julian Bushoff weten. 'Het zijn wel lange dagen, maar ik heb er echt plezier in en ik kan toe met weinig slaap.'

Drie gemeenteraadsleden en een terugkerende politicus

Paulusma, Dijk en Bushoff kennen elkaar goed, ze zitten alledrie in de gemeenteraad van Groningen. Jimmy Dijk is al sinds 2012 fractievoorzitter van de SP, hij zet zich onder meer in voor betaalbaar wonen. Namens D66 is Wieke Paulusma vanaf 2014 contactpersoon voor bewoners uit allerlei wijken. Ze initieerde een overleg waarbij 1000 Stadjers vergaderden over de toekomst van de Groningen. Bushoff is nog maar twee jaar PvdA-raadslid in Groningen - hij zet zich in voor wonen en maakt een bliksemcarrière.

Marinus Tabak is minder bekend als politicus, maar volledig nieuw is hij niet. Op 19-jarige leeftijd vormde hij de eenmansfractie van de VVD in de toenmalige gemeente Dongeradeel in Friesland. Nu, 20 jaar later, hoopt hij opnieuw de politieke arena te betreden. 'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik wel weer wat wil doen voor de VVD. In het leven is er altijd een tijd dat je iets moet doen voor de samenleving.'

Op dit moment doet het er nog toe waar je geboren bent Wieke Paulusma, nr 15 bij D66

Wat vinden de Groningers het belangrijkst?

Als Tabak het tot de Tweede Kamer schopt wil hij de door Nederland gestelde energiedoelstellingen verwezenlijken. 'We hebben de afgelopen vier jaar heel veel gepraat', zegt Tabak die directeur is van een RWE-elektriciteitscentrale in de Eemshaven. 'Er staat veel op papier, maar we moeten nu echt aan het werk en de schouders eronder zetten. Stoppen met praten en beginnen dus.'

D66'er Wieke Paulusma wil zo snel mogelijk de kansenongelijkheid in Nederland aanpakken. 'Op dit moment doet het er nog toe waar je geboren bent. Er is nog steeds een kloof tussen man en vrouw en het doet er toe of je een kleur hebt. Dat moet echt anders', zegt Paulusma die met wetgeving gelijke kansen voor iedereen wil afdwingen.

Als Jimmy Dijk een plek bemachtigt in de SP-fractie wil hij met hetzelfde onderwerp aan de slag. Daarin zou hij dus samen kunnen optrekken met zijn Gronings collega-raadslid. 'Het schijnt dat D66 inderdaad een tof verhaal heeft over kansengelijkheid', zegt de SP'er vol cynisme. 'Ze hadden er wat eerder mee moeten komen. Voor de verkiezingen heeft iedereen een mooi verhaal over het creëren van een gelijke samenleving.'

Voor PvdA'er Bushoff is het lastig om een snel antwoord te geven. 'Oei, er zijn meerdere zaken waar we écht mee aan de slag moeten. Toch kies ik dan voor het onderwerp wonen. Iedereen moet namelijk een veilige en betaalbare woning hebben, dat vind ik het meest fundamentele. In Groningen zien we dat mensen door de aardbevingen een onveilige woning hebben en daarnaast zien we bijna geen betaalbare huizen. Dat moet echt anders.'

Wonen in Den Haag

Mochten de kandidaat Kamerleden een zetel bemachtigen, dan volgt een zoektocht naar woonruimte in de residentie. Gaat dat een gezamenlijke zoektocht worden? 'Nee', zeggen alle vier lachend. Julian Bushoff: 'Het lijkt me hartstikke leuk om met elkaar op te trekken, maar samen op zoek naar een woning laat ik aan mij voorbij gaan', zegt hij lachend. 'Ik ben overigens ook nog niet bezig met een woning in Den Haag. Als ik gekozen word ga ik het bekijken.'

Ik kan oprecht bijdrage leveren aan de energietransitie, omdat ik uit de praktijk kom Marinus Tabak, nr 41 bij VVD

'Mijn wereld zal niet instorten'

Wat als ze niet in Den Haag belanden - is de teleurstelling dan groot? Allen laten weten dat er dan sprake is van teleurstelling, maar ze zullen zich er niet door uit het veld laten slaan.

Wieke Paulusma: 'In dat geval heb ik nog een prachtige baan in het Ommelander Ziekenhuis en een prachtige nevenfunctie, want dat is mijn raadlidmaatschap. Mijn wereld zal niet instorten, maar uiteraard ben ik dan wel teleurgesteld. Dan ga ik uithuilen, een goed gesprek voeren en weer verder. Politiek is voor mij een middel om het verschil te kunnen maken. Ik kan denk ik effectiever zijn in Den Haag, maar als dat niet zo is dan doe ik het op lokaal niveau.'

Het zou echt een doemscenario zijn als mijn partij geen tien zetels haalt Jimmy Dijk, nr 10 bij SP

Marinus Tabak: 'In mijn huidige functie werk ik ook aan de energietransitie, dus daar kan ik gelukkig mee doorgaan. Het zou wel jammer zijn als ik dat niet vanuit de Kamer kan doen. Dat zou wel een gemis voor Den Haag zijn, want ik kan oprecht bijdrage leveren omdat ik vanuit de praktijk in de politiek terecht kom.'

Julian Bushoff: 'Als ik er niet in kom, dan hebben we als PvdA geen beste uitslag gehaald. Vooral dat zou ik klote vinden. Ik zit goed op mijn plek in Groningen dus ik zal dan hier verdergaan met wat ik doe. Er zal dan wel sprake zijn van een flinke kater, maar vooral omdat de PvdA geen dertien zetels heeft gehaald.'

Jimmy Dijk: 'De teleurstelling is in dat geval groter voor de partij dan voor mijzelf. Het zou echt een doemscenario zijn als mijn partij geen tien zetels haalt. Ik zal dan overigens onvermoeibaar hard werken om de SP groter te maken. Er is ook dan genoeg te doen.'

Alle Groningers op de lijsten

Er staan meer Groningers op de lijsten, al is niet iedereen volgens de peilingen verkiesbaar. Dit zijn ze:

- 50Plus: C.E. Veeze (28)

- BBB: Gert van Dellen (24)

- CDA: Anne Kuik (plek 3), Leo van der Tuin-Kuipers (32)

- ChristenUnie: Stieneke van der Graaf (6)

- Code Oranje: Robert Pestman (7)

- D66: Wieke Paulusma (15)

- FvD: Bart van der Werf (26)

- GroenLinks: Stephanie Bennett (18)

- JONG: Benito Walker (6)

- Lijst Henk Krol: Manitou Jansen (6), Janneke Koning (18)

- Partij voor de Dieren: Kirsten de Wrede (15), Wesley Pechler (34)

- PvdA: Henk Nijboer (3), Julian Bushoff (15)

- PVV: Arthur van Dooren (43)

- SP: Sandra Beckerman (6), Jimmy Dijk (10), Fenna Feenstra (17)

- Volt: Marleen Ramaker (12)

- VVD: Roelien Kamminga (14), Marinus Tabak (41)

