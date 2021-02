Treffer Abraham loodst FC Groningen langs Fortuna Sittard

Volg hier live de nabeschouwing:

De Zweed was in de rust in het veld gekomen na een blessure voor Strand Larsen. FC Groningen speelde het doelpunt prima uit in de kleine ruimte. Het begon met een ingooi die eigenlijk voor Fortuna was. Van Hintum pakte de bal snel op en wierp in. Da Cruz en Suslov combineerden prima. De Slowaak gaf de steekpass die door Abraham heerlijk in de verre hoek werd geschoten. De invaller leek tien minuten voor tijd weer te scoren, maar zijn treffer werd door de VAR afgekeurd.

Slechte eerste helft

In de eerste helft leek het er absoluut niet op dat FC Groningen aanspraak zou maken op de drie punten. Onrustig spel van de thuisploeg zorgde er mede voor dat Fortuna de betere ploeg was. De gasten verzuimden echter te scoren. De grootste kans was al na drie minuten toen Semedo alleen richting Padt ging, maar de bal naast het doel van de keeper van FC Groningen schoof.

Blessure Strand Larsen

Het was erg rommelig aan de kant van de thuisploeg. Piet Velthuizen maakte zijn rentree in het betaalde voetbal bij de Limburgers, maar moest al na twintig minuten naar de kant. Zijn vervanger was Koselev. Op slag van rust vocht Strand Larsen een duel met Jansen uit. De Noor werd hard geraakt aan zijn rechterenkel. Hij kwam nog even terug in het veld, maar niet meer uit de kleedkamer voor de tweede helft.

Geen tweede voor Abraham

In de slotfase schoot Paulos Abraham zijn tweede treffer achter Koselev, maar de VAR had een overtreding van Da Cruz geconstateerd. Hij blokkeerde een verdediger van Fortuna. Daarom ging de 2-0 niet door. De Limburgers kwamen niet meer tot een slotoffensief waardoor de thuisploeg opnieuw drie punten kon bijschrijven.

Ajax-uit

De Groningers blijven Feyenoord in de nek hijgen, nu met 42 punten uit 24 duels. Volgende week zondag staat voor FC Groningen de uitwedstrijd tegen koploper Ajax in Amsterdam op het programma. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 12.15 uur.