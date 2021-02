Abraham: 'Ik ben blij met mijn eerste goal en de drie punten'

'Ik kreeg de bal prima aangespeeld van Tomas Suslov en maakte het goed af in de verre hoek,' aldus Abraham. 'Lekker om mijn eerste goal voor FC Groningen gemaakt te hebben.' Met dit doelpunt was hij de jongste Zweedse doelpuntenmaker ooit in de eredivisie. 'Die statistiek kende ik niet, dat is leuk. Verder voel ik me hier al helemaal thuis. Iedereen helpt me, ik heb niets om over te klagen.'

FC Groningen-trainer Danny Buijs had genoten van zijn ploeg. 'Dit was een hele lekkere overwinning. Het was een echte vechtwedstrijd. Fortuna is een stabiele ploeg, zitten in een flow. Bij ons moeten we elke week wel een beetje schuiven met de opstelling. Vooral in de tweede wedstrijd zijn we daar uitstekend mee omgegaan. We zeiden in de rust tegen elkaar: als we de nul houden gaan we deze pot waarschijnlijk winnen. Dat is gebeurd.'

Eerder deze week werd bekend dat Sergio Padt toch het seizoen afmaakt bij FC Groningen ondanks interesse van Ludogorets om hem per direct over te nemen. 'De clubs zijn er niet uitgekomen, daarmee is het klaar. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is het mij persoonlijk komen vertellen dat het niet doorgaat. Nu wil ik het mooi afsluiten, die papieren hebben we op zak om dat ook te gaan bewerkstelligen.'

Alessio Da Cruz speelde voor het eerst in lange tijd weer eens drie wedstrijden in korte tijd de volledige negentig minuten. 'Ik ben de laatste tijd wel sterk in de duels. In een iets andere rol, als spits. Ik ben een speler die graag een actie inzet met spel over de grond, vandaag was het vaak lange ballen. Een vechtwedstrijd, tegen je speler aanlopen en van daaruit proberen verder te komen. Het was een zwaarbevochten zege.'

