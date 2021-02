Klooster op Schier na jaren vertraging open

Voormalig herberg Rijsbergen is het nieuwe onderkomen van de broeders. Sinds 2015 zijn ze op het eiland. In eerste instantie zou hun onderkomen al in 2019 geopend worden, maar de verbouwing is door omstandigheden pas in 2020 begonnen.

Het was voor de broeders een lastige zoektocht naar een nieuw onderkomen. Eerst was er de wens om een nieuw klooster te bouwen op een andere plek. Maar vanwege de locatie, midden in de duinen op de westzijde van het eiland, stuitte dat op weerstand van andere eilanders.

De broeders hebben lang gezocht naar een nieuw onderkomen (Foto: Nachtzon Media)

Gasten

Abt Alberic noemt de nieuwe plek perfect. De sfeer van het historische gebouw past volgens hem bij een klooster. In het huidige onderkomen is ook ruimte voor gasten om te verblijven. Monniken en gasten leven afzonderlijk van elkaar in eigen gedeelten. De kapel is de gemeenschappelijke ruimte.

Dit is nu het onderkomen van de broeders op Schier (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (archief))

Lees ook:

- Herberg nieuw onderkomen voor monniken Schiermonnikoog

- Monniken denken na over kleiner klooster op Schier

- Monniken Schier maken kennis met de Eilanders