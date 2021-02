Buurtbewoners steekpartij Foxhol: 'Met dat mes kun je wel iemand de kop afhakken'

Verderop in de doodlopende straat wonen vier Polen. Volgens de buurtbewoners, die anoniem willen blijven, zijn het bouwvakkers die werken voor een vastgoedondernemer uit Slochteren.

'Vriendelijke mannen', zegt de buurtbewoner. 'Ze groeten altijd als ze hier langslopen. Verder hebben we geen contact met ze. Last hebben we ook niet van ze. Ze zijn de hele dag aan het werk, gaan vroeg de deur uit en komen laat terug.'

Al vroeg op de dag strompelde iemand dronken langs Buurtbewoner

Zaterdag was een van de Polen jarig en dat werd gevierd, weet de buurtbewoner. Kennelijk ging het er al vroeg op de dag ruig aan toe. De buurtbewoner: 'Toen strompelde hier al iemand dronken langs. Hij kwam uit het huis en had een bebloede kop. Waar de man naartoe ging weet ik niet, misschien ging hij naar huis, want in de buurt wonen meer Polen. Verder hebben we de hele dag niets gemerkt van wat zich in het huis afspeelde.'

Bewoners en gasten

Dat veranderde na negen uur 's avonds, toen ineens een politiemacht de woning van de Polen binnentrok. Zes mannen werden aangehouden. Of het gaat om de vier bewoners en twee gasten is niet duidelijk. Wel duidelijk was dat één van de mannen was gestoken met een mes.

Het was een knoeperd van een mes Buurtbewoner

Nadat de mannen waren afgevoerd keerde de rust in de straat terug. De woning werd afgezet met rood-witte linten en volgens een van de buren heeft er de hele nacht beveiliging voor het pand gestaan. Waarom dat gebeurde weet hij niet.

Binnen een mum van tijd wemelde het van de politie rondom de woning in de K. Nieboerstraat (Foto: ProNews)

Mes gevonden in woning

Zondagmorgen begon de recherche met sporenonderzoek in en om de woning, weet de buurtbewoner: 'Ze waren er rond half elf en vertrokken tegen twee uur. Ik heb gezien dat ze het mes meenamen. Het was een knoeperd, daar kun je wel iemand de kop mee afhakken.'

De Polen zitten nog vast. Hoe het met hun gewonde buurman is, weten de buurtbewoners niet. De politielinten zijn inmiddels weggehaald en alles lijkt weer normaal in de K. Nieboerweg.



