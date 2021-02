Anton Reinders ‘steelt’ raadszetel; Knoalster SP ‘not amused’

Reinders noemt als redenen de standpunten die de SP met name landelijk heeft op het gebied van duurzaamheid, de Europese Unie en het vluchtelingenbeleid. Reinders wil bijvoorbeeld dat Nederland ruimte biedt voor kernenergie en hij wil dat Nederland uit de EU stapt. Daar denkt de SP anders over.

‘En de coronamaatregelen zoals de avondklok waren de druppel’, zegt hij.

'In Stadskanaal gaat het daar niet over'

SP-fractieleidster Machteld Luijken is ‘not amused’ met de keuze van Reinders. ‘We wisten dat hij twijfelde over deze standpunten, maar we hadden afgelopen zomer afgesproken samen door te gaan, ook omdat het in Stadskanaal niet over deze thema’s gaat. Het zijn landelijke onderwerpen. En niet de SP, maar Anton is er anders over gaan denken.’

Luijken baalt ervan dat Reinders ondanks slechts 81 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toch besluit zijn zetel mee te nemen. ‘Bij de SP teken je ervoor om dat niet te doen. En als er nou veel mensen op hem hadden gestemd, dan had ik het ergens nog kunnen begrijpen. Maar dit niet.'

'Zetelroof? Zover wil ik niet gaan, maar ik vind het nogal wat dat je binnen een half jaar nadat je in de raad bent gekomen van standpunten draait en een jaar later opstapt. Dit is niet netjes.’

'Zetel is persoonsgebonden'

Reinders’ verweer: ‘De zetel is persoonsgebonden en ik doe het volgens de regels.’ Over de handtekening die hij zette onder de SP-partijbeginselen zegt hij: ‘De SP is ook uit de coalitie gestapt, dat kun je hiermee vergelijken.’