Een kerncentrale in Groningen? 'Doe effe normaal!'

De uitspraak van premier en VVD-lijstrekker Mark Rutte dat Groningen als energieprovincie in beeld is voor een kerncentrale heeft veel stof doen opwaaien. De reacties op Twitter variëren van 'Ben je net van gas af, krijg je dat weer!' tot 'Eerst de bodem ingezakt en nu een kerncentrale in je achtertuin'.

Veel mensen reageren verbaasd op de uitspraak van Rutte. Zelfs enkele partijgenoten zien weinig in het idee van de premier. VVD-gedeputeerde Mirjam Wulfse is duidelijk: 'We hebben alle ruimte nodig voor waterstof'.

GroenLinks-gedeputeerde Nienke Homan is nog helderder: 'De provincie Groningen wil geen kerncentrale'.

Volgens RUG-hoogleraar Casper Albers is het heel simpel: er is helemaal geen ruimte in onze provincie voor een veilige kerncentrale.

'Er straalt niets boven Groningen', vat GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee de uitspraak van Rutte kernachtig samen.

Ook raadslid van de gemeente Groningen Benni Leemhuis is op z'n zachts gezegd niet te spreken over het idee van Rutte. 'Niet te filmen', noemt hij het. Hij schrijft: 'Kom net bij mijn vader in Oldenzijl vandaan. De horizon staat vol met windmolens en er rookt één van de meest vervuilende kolencentrales naast. En waarom en waar wil jij nou die nieuwe kerncentrale in Groningen plaatsen?'

Ook zijn partijgenoot Jimmy Dijk lijkt verbaasd te zijn door de uitspraak van de premier.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman typeert de uitspraak als 'bizar'. 'We zijn je afvoerputje niet', zegt ze op Twitter tegen de minister-president.

Volgens veel Twitteraars heeft de provincie geen kernenergie nodig, maar juist natuurlijke vormen van energie.

Sommige mensen zijn ronduit kwaad door de uitspraak van de VVD-voorman.

Dat Groningen zich - met behulp van het Rijk - nadrukkelijk heeft geprofileerd als energieprovincie van Nederland heeft mogelijk als keerzijde dat kernenergie ook weer op de agenda staat, denkt RTV Noord-verslaggever Martijn Folkers.

De proefballon van Rutte lijkt des te vreemder omdat er in Zeeland wel degelijk draagvlak is voor een nieuwe kerncentrale, aldus oud-CDA-Kamerlid Ad Koppejan.

Veel niet-Groningers laten op Twitter weten op z'n minst even verbaasd te zijn door het plan van Rutte.

Natuurlijk zijn er ook mensen die kernenergie als groen en veilig zien, op welke plek zo'n centrale ook komt te staan.

Want hoe schadelijk is kernenergie nou eigenlijk echt?