Middelbare scholen en mbo weer open voor alle leerlingen: 'Jeej, kinderen!'

Sinds maandag zijn de middelbare scholen en mbo-instellingen weer open voor alle leerlingen. De kinderen gaan minimaal een dag per week fysiek naar school.

Iedereen is waar hij of zij is; laten we ophouden met het achterstanden noemen Directeur Daisy Smit van de Lindenborg in Leek

'Die anderhalve meter in de klas gaat zeker lukken'

De anderhalve meter zal ingewikkeld te handhaven zijn, denkt Smit. ‘In de klassen gaat dat zeker lukken. Maar bij de verplaatsing tussen de lessen is dat lastig. We gaan kijken hoe we de leerlingen daar toch bewust van kunnen maken. Door het te bespreken in de klas en ook door ludieke acties te houden.’

Daar krijg ik kippenvel van; daar moet zij zich met haar 16 jaar helemaal niet mee bezighouden Directeur Daisy Smit over een leerlinge die zich zorgen maakt over haar leerachterstand

'Laten we ophouden het achterstanden te noemen'

Havo 5-leerlinge Allisha Fennema is blij om weer op school te zijn: 'Andere mensen zien, vrienden met wie je omgaat en weer gewoon contact met vrienden’.

Toch maakt ze zich zorgen over haar leerachterstand. ‘Je merkt wel echt gewoon dat stof wegzakt. Als docenten het er over hebben dan weet je soms de helft niet meer. Dus het is wel echt weer even wennen.’

Ze vraagt zich af hoe het met haar examens moet. ‘Dat je dan misschien toch wel een deel mist of niet alle stof onder controle hebt. Dus ja, daar stress ik wel over.’

‘Daar krijg ik kippenvel van’, zegt directeur Smit. ‘Daar moet zij zich met haar 16 jaar helemaal niet mee bezighouden. Dat doet ook geen recht aan wat zij nodig heeft. Iedereen is waar hij of zij is. Laten we ophouden het achterstanden te noemen.’

Ik had eerder al het idee dat we niet alle lesstof kregen en dat gevoel wordt nu alleen maar sterker Roos van der Veen, leerlinge havo 5

Examenkandidaten mogen juist minder vaak naar school

Arjen Renkema zit ook in havo 5 van de Lindenborg. ‘Het is anders dan eerst’, zegt hij. ‘Ik zit in de examenklas, dus wij mochten wel naar school. Nu hebben we de helft van de week op school les en de rest online. Het is er voor ons dus op achteruit gegaan. Online vind ik de lessen toch minder van kwaliteit.’

Ook Roos van der Veen zit in havo 5. ‘Het is wel weer gezellig, een vollere school. Maar we hebben ook minder schooltijd. We mochten hier eerst vijf dagen zijn en nu nog maar drie. Dat vind ik persoonlijk wel een beetje gek. Ik had eerder al het idee dat we niet alle lesstof kregen en dat gevoel wordt nu alleen maar sterker.’

