Pa Nico probeert nog dagelijks de idealen van zoon Pieter waar te maken

In de rubriek Goede Raad! wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: een profiel van een Nico Postmus van de partij Oldambt Aktief en zijn overleden zoon Pieter.

In 2009 richtte Pieter Postmus de partij Oldambt Aktief op, maar bij de herindelingsverkiezingen in Oldambt komt hij dat jaar welgeteld acht stemmen tekort voor een raadszetel. Postmus geeft echter niet op. Een paar jaar later valt het kwartje wel de goede kant op: Oldambt Aktief komt in 2014 met één zetel in de gemeenteraad.

Ongeneeslijk ziek

Helaas voor Pieter Postmus kan hij niet lang van dat succes genieten. Hij wordt ongeneeslijk ziek en kan zijn raadslidmaatschap niet langer uitoefenen. Op maandagavond 16 februari 2015 - na nog geen jaar in de gemeenteraad - neemt Pieter Postmus in een videoboodschap vanaf zijn ziekbed afscheid van zijn collega's. Vijf dagen later is hij overleden.

'Ik hoor hier eigenlijk niet te staan, want mijn zoon hoort mij op te volgen en niet andersom', zei een emotionele vader Nico op de avond van het afscheid van zijn zoon. Iets meer dan zes jaar later denkt hij er nog net zo over. Toch probeert hij met vallen en opstaan en vooral met veel trots de droom van zijn zoon waar te maken: Oldambt moet een socialere gemeente worden.

Veel te gek

'We doken meteen overal vol in', blikt hij terug op de weken en maanden na het overlijden van zijn zoon. 'Eigenlijk deden we veel te gek. Het zomerreces kwam precies op het goede moment. Ik heb in die periode heel veel moeten leren. Hoe je bijvoorbeeld op de juiste manier een punt maakt. Daar ging ik in het begin wel eens mee ten onder. Dan ging een andere partij er overheen.'

Steun vindt Postmus in die periode bij een ander raadslid: Geert van der Wal. Hij was jarenlang actief voor het CDA, maar stapte na onenigheid over een ozb-verhoging uit die partij en ging als eenmansfractie verder. Van der Wal en Postmus zaten jarenlang naast elkaar in de raadszaal. 'Aan hem heb ik heel wat gehad', zegt hij dankbaar.

Mooi en emotioneel

Na de eerste jaren van vooral leren, maakt Nico Postmus de termijn van zijn zoon af. Maar dan wordt het echt spannend, want het boegbeeld van de partij is er niet meer sinds het overlijden van Pieter. Toch lukt het Nico Postmus en Oldambt Aktief om bij de verkiezingen in 2018 de raadszetel te behouden.

'Pieter Smit (de toenmalige burgemeester, red.) vond het zo mooi voor ons', vertelt Postmus. De tranen staan in zijn ogen en zijn stem breekt als hij over dat moment vertelt. 'Hij vond dat die zetel Pieter toekwam. Dat was heel mooi en emotioneel.'

Een foto van Pieter Postmus (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Maar niet alles loopt op rolletjes aan het begin van die tweede termijn. Postmus worstelt met zijn rol als gezicht van de partij en zijn manier van leidinggeven spreekt niet iedereen aan.

'Ik heb jarenlang leiding gegeven op een fabriek en toen nooit wat gehoord, maar dit was toch andere koek', vertelt hij schuldbewust. 'Ik heb de boel verkeerd aangestuurd en dat heeft me bijna al mijn commissieleden gekost. Daar heb ik spijt van.'

Voor Pieter en Oldambt

Nu gaat het naar eigen zeggen goed met Oldambt Aktief. 'Ik heb een goed team achter me en ik leer nog elke dag bij.' Maar er gaat geen dag voorbij dat Nico niet aan zoon Pieter denkt. De werkkamer in Finsterwolde hangt vol met zijn foto's en zijn idealen voor een socialere gemeente worden nog dagelijks nagestreefd. 'We zijn van een sociale gemeente gegaan naar een gemeente waarin de begroting en het grote geld leidend is.'

Volgend jaar zijn er opnieuw gemeenteverkiezingen. Als het aan Nico Postmus ligt, dat gaat hij die opnieuw in als lijsttrekker van Oldambt Aktief. Voor zijn zoon Pieter en voor de inwoners van zijn gemeente. Op de vraag of hij denkt zijn zetel te kunnen behouden, reageert hij zonder twijfel: 'We willen er zelfs minimaal twee, maar je moet hoog inzetten: dus we gaan voor vier!'

