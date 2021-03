‘We zijn energieprovincie, maar Rutte gaat er nu mee aan de haal’

Wat dacht u toen u Rutte gisteravond in het verkiezingsdebat op RTL 4 hoorde?

Homan: ‘Het was zo’n rechtstreekse benoeming van Groningen, ik dacht: hier moet ik wel op reageren. Rutte gebruikt ons frame niet goed. We hebben hier in het verleden veel discussie over gehad. De vraag is: hoe gebruik je de ruimte nou goed? Wij hebben onze ruimte nodig voor de waterstofeconomie en we groeien in de Eemshaven als een idioot. De boodschap is: wij willen geen kerncentrale.’

Rutte noemde een kerncentrale in Groningen met als argument dat Groningen graag de energieprovincie wil zijn....

‘Nee, we zijn hier heel duidelijk in. We willen het stopcontact van Nederland worden. Daarmee bedoelen we het inpluggen van offshore windparken in de Eemshaven, zodat wij de energie verder het land in kunnen brengen. Daar komt het frame van de energieprovincie vandaan.’

Maar ontploft zo’n doelstelling niet in uw gezicht nu blijkt dat de VVD-lijsttrekker er handig gebruik van wil maken?

‘Ik denk dat het hem goed uitkomt om ermee aan de haal te gaan. We hebben het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, nu komt het op de uitvoering aan. Meneer Rutte kiest nu voor een schijnoplossing, maar nu hebben we juist de steun nodig voor duurzame energie en geen psychologisch iets als een kerncentrale om de echte opgaven weg te werken.’

Als het Rijk het wil, kunnen ze zo over onze omgevingsvisie heen klappen. Dat kan al jaren. Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks)

Maar gaat u voorzichtiger te werk in het uitdragen van Groningen als energieprovincie? Want het beeld bij Mark Rutte is dat Groningen het zelf wil…

‘Ik denk dat we de plaatjes maar weer op moeten sturen om te laten zien wat wij nou willen zijn als groene energieprovincie. We hebben in het verleden heel duidelijk vermeld wat we hiermee bedoelen. Iedereen in Den Haag weet van onze waterstofplannen. En natuurlijk voel ik me geroepen om nog duidelijker uit te dragen wat we bedoelen. Maar onze ambities staan in documenten van het Rijk, het zou wel bijzonder zijn als de premier dat niet wist.’

Maar als dat beeld wat u probeert over te brengen nou echt niet aansluit bij het beeld in Den Haag?

‘Nou, dat is onwenselijk. Ik heb namelijk geen idee waar dit vandaan komt. En het bijzondere is, een kerncentrale in de Eemshaven is al jarenlang mogelijk. Als het Rijk het wil, kunnen ze zo over onze omgevingsvisie heen klappen. Dat kan al jaren, maar er is nog nooit een aanvraag geweest door een partij die erin wil investeren. Dat geeft aan dat het financieel niet aantrekkelijk is. Bovendien, ik kan me niet voorstellen dat we hier, met de aardbevingen, veel enthousiasme gaan krijgen voor dit idee.’

Nieuwe kerncentrale? 'Logisch als Borssele eerste keus is'

In Zeeland doen de woorden van Rutte over een nieuwe Nederlandse kerncentrale veel minder stof opwaaien dan in Groningen. In het Zeeuwse Borssele staat momenteel de enige kerncentrale van Nederland. Al sinds de jaren zeventig. Het is iets waar de Zeeuwen over het algemeen prima mee kunnen leven, zegt politiek verslaggever Marcel Decraene van Omroep Zeeland.

'Er zijn wel tegenstander, zoals GroenLinks, maar dat zijn kleine partijen. VVD, CDA en SGP hebben het hier voor het zeggen. En die zijn vóór.

Borssele slaat ook radioactief afval op

Als de regering een tweede kerncentrale in Nederland wil bouwen, Is het volgens Decraene logisch dat Borssele als eerste in beeld is. 'De kennis en de infrastructuur is er. Ook het COVRA is hier, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Die staat zowat naast de centrale. Hier wordt het kernafval uit heel Nederland opgeslagen, dus niet alleen het afval van de centrale in Borssele.'

'Goed voor de werkgelegenheid'

De Zeeuwen zijn sowieso wel wat gewend. Want in het Belgische Doel, op de grens van Zeeland en Vlaanderen, staan vier kerncentrales. 'In de volksmond spreekt men van 'de kerncentrale van Doel', maar eigenlijk is het een park met kerncentrales. Die kunnen we hier zien, als we op de dijk staan', zegt Decraene.

Al die centrales zijn goed voor de werkgelegenheid. 'In Borssele werken vierhonderd mensen in vaste dienst plus nog eens honderd op flexibele basis. Als die tweede centrale erbij komt, dan levert dat natuurlijk nog meer banen op. En bij de centrales in Doel werken ook veel mensen uit Zeeland.'

