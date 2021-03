Kids2B Ten Boer weer open na corona-uitbraak

Een hele week was de kinderopvang van Kids2B in Ten Boer gesloten wegens een uitbraak van corona; maandag zijn de deuren weer open gegaan.

Directeur-bestuurder Lenie van der Werf: 'Er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen afgelopen week. Wel zit nog een aantal medewerkers met klachten thuis. We kunnen open dankzij de flexibiliteit van andere medewerkers.'

Bij Kids2B in Ten Boer raakten zeven medewerkers besmet met het coronavirus en ook onder ouders en kinderen ging het virus rond. De GGD vond de verspreiding zo snel gaan dat de kinderopvang een week dicht moest.

'Na de vakantie weer veilig genoeg'

Basisschool obs De Huifkar, die in hetzelfde Kindcentrum is gehuisvest, had ook met de corona-uitbraak te maken. Drie klassen moesten vlak voor de voorjaarsvakantie vanwege besmettingen naar huis. Directeur Peter van de Bult: 'Iedereen heeft in de vakantie in quarantaine kunnen zitten; het is nu weer veilig genoeg om open te kunnen.'

Hij houdt wel zijn hart vast voor de komende weken. 'Het gaat goed zolang het goed gaat. Ik maak me wel zorgen; het is wachten tot het volgende telefoontje dat een kind positief getest is.'

Uitbraak Holwierde

Ook openbare basisschool Hiliglo in Holwierde is door corona getroffen. Zeker twintig kinderen, achttien ouders en drie leerkrachten zijn besmet met het virus. De school blijft deze week gesloten. Groepen 1 en 2 krijgen deze week geen les vanwege de besmettingen onder de kinderen; ook de leerkrachten zijn ziek. Groepen 3 tot en met 8 krijgen online les.

