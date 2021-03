Burgemeester Het Hogeland: ‘Een kerncentrale! Wat krijgen we nou?’

De gemeente Het Hogeland heeft met verbazing gereageerd op de uitspraak van VVD-lijsttrekker Mark Rutte dat Groningen in beeld is als regio waar een kerncentrale kan worden gebouwd.

Al langere tijd wordt gediscussieerd over de Eemshaven als mogelijke locatie voor een kerncentrale. Maar als het aan de regio ligt, komt deze er niet.

Op deze manier dit communiceren ondermijnt de wens van de regio Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland

Vervelende traktatie

Burgemeester Henk Jan Bolding was ‘enorm verbaasd’ dat dit door Rutte werd geopperd in het RTL-lijsttrekkersdebat op televisie. ‘Rutte zegt spijt te hebben van hoe er met de Groningers is omgegaan tijdens het gaswinningsproces. En notabene trakteert hij Groningen in een tweede zin op een kerncentrale.’

‘Hij staat daar als lijsttrekker, maar hij is ook nog minister-president en dat hij dit zomaar meldt, is verbazingwekkend. Dit is niet bestuurlijk correct. Op deze manier dit communiceren ondermijnt de wens van de regio. Er is hier geen draagvlak voor een kerncentrale’, zegt Bolding. Zowel de gemeente als de provincie heeft namelijk het standpunt dat kernenergie niet welkom is. Beide zien liever andere vormen van duurzame energie zoals waterstof.

Door deze uitspraak lijkt het alsof Rutte is losgeraakt van de maatschappelijke werkelijkheid Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland

Geen besef

De Hogelandster burgemeester vraagt zich af of de gebeurtenissen van de afgelopen jaren wel tot de premier zijn doorgedrongen. ‘Door deze uitspraak lijkt het alsof hij is losgeraakt van de maatschappelijke werkelijkheid. Dan weet de heer Rutte niet wat hier speelt aan lasten als het gaat om energieopwekking. Dan heb je niet goed door hoe het hier leeft.’

Doe dit deze provincie nu niet aan Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland

Onafhankelijk functie

Bolding realiseert zich dat hij een onafhankelijke rol heeft. ‘Ik plaats mij ook niet in het politieke debat. Ik verwoord het standpunt van de inwoners, de gemeente en de provincie: er is geen draagvlak voor kernenergie.’

‘Ik vind dat ik nu hoor op te komen voor de inwoners. Dit zorgt voor onnodig reuring in het gebied.’ De burgervader heeft daarom in overleg met het college besloten fel te reageren op de uitspraken van VVD-lijsttrekker Mark Rutte.

Het lijkt Bolding ook niet verstandig om een kerncentrale te bouwen op een bodem die in beweging is. ‘Er zijn grote plannen voor een mooie energietransitie, maar geen kernenergie. Doe dit deze provincie nu niet aan.’

Lees ook:

- Rutte: mogelijk kerncentrale in Groningen

- Een kerncentrale in Groningen? 'Doe effe normaal!'

- Analyse verkiezingsprogramma's: Groningen blijft om energie draaien

- Alles over de Tweede Kamerverkiezingen