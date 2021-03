Groningse mbo-scholen puzzelen nog op meer fysiek onderwijs

mbo-studenten in een school (Foto: ANP)

Mbo-studenten mogen van het kabinet weer een dag per week naar school voor fysiek onderwijs, maar niet alle mbo-scholen in onze provincie zijn al zover. 'We zijn nu aan het opstarten en aan het kijken hoe we kunnen opschalen,' zegt woordvoerder Joyce Dekker van het Alfa-college.

De afgelopen maanden mochten mbo-studenten alleen voor praktijklessen of examens naar school en konden kwetsbare studenten er terecht. Nu is iedereen een dag per week welkom.

'Het is echt wel een welkome versoepeling. Iedere student kwam wel op school, maar vaak maar voor een paar uur. Nu is er net wat meer ruimte, wat het toch wat prettiger maakt om het vol te kunnen houden,' vindt woordvoerder Mark Timmers van Noorderpoort.

Niet direct veel verandering

Beide scholen weten nog niet hoe ze de versoepeling gaan inzetten. Afgelopen week was het vakantie en 'we hebben iedereen op het hart gedrukt ook echt even tot rust te komen'. Dat betekent dat de meeste studenten deze week nog weinig verandering zullen merken.

We kijken bijvoorbeeld of studenten die al een dagdeel op school zijn straks een hele dag kunnen blijven Joyce Dekker - Alfa-college

Noorderpoort laat het aan de docenten zelf over hoe ze de uren op school invullen voor de studenten; Alfa is ook nog bezig met de puzzel. Joyce Dekker: 'We kijken bijvoorbeeld of studenten die al een dagdeel op school zijn straks een hele dag kunnen blijven.'

Op Menso Alting wel al meer les op school

ROC Menso Alting heeft het rooster wel al klaar. Directeur Willie Renkema: 'We hadden het voor de vakantie al uitgedacht en hebben vandaag al zo gedraaid.'

Vooral de eerstejaars kunnen aardig wat uren naar school, net als voor de lockdown. 'Ze kunnen twee tot drie dagen naar school en lopen ook nog stage. Daarmee is het bijna als normaal.' De tweedejaars en hoger zijn één dag per week welkom in de gebouwen.

We willen de studieloopbaanbegeleiding meer op school doen, zodat er echt contact is met de student Mark Timmers - Nooderpoort

Wat gaan de studenten doen?

Op Alfa, Noorderpoort en Menso Alting zal het niet direct alleen om het onderwijs gaan, wanneer studenten weer fysiek op school komen. Noorderpoort-woordvoerder Timmers: 'Corona trekt een grote wissel op jongeren. We kunnen ook focussen op de ontmoeting tussen studenten. Verder willen we de studieloopbaanbegeleiding meer op school doen, zodat er echt contact is met de student.'

Wille Renkema van Menso Alting: 'We gaan eerst kijken hoe het met iedereen gaat; ze hebben elkaar toch een poos niet gezien. Maar over een paar weken gaan we ook echt de gewone lessen weer oppakken.'

Grootste beperking zijn de gebouwen

Wat lastig blijft is de anderhalve meter-regel. 'Dat betekent dat we niet meer dan dertig procent van de studenten tegelijk in een gebouw kunnen ontvangen,' legt Timmers uit. Om die reden zoekt Alfa-college ook naar andere locaties om les te geven, bijvoorbeeld van samenwerkingspartners.

'Zoals de Health Hub in Roden of het Groninger Forum. We zijn de puzzel deze week aan het maken. Natuurlijk staat veiligheid voor onze studenten en medewerkers hierbij voorop.'

