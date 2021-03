Veendam zoekt burgemeester met humor en inlevingsvermogen

Na meer dan zeven jaar Sipke Swiersta als waarnemend burgemeester zoekt de gemeente Veendam naar een opvolger. Dat moet in elk geval iemand zijn met humor en inlevingvermogen.

Inwoners en ondernemers in de gemeente mochten via een enquête meepraten over de profielschets voor de vacante functie. 444 mensen hebben dat gedaan.

'De inwoners van Veendam wensen zich een verbindende burgemeester die zichtbaar, betrokken en toegankelijk is in de gemeenschap. U wilt ons leren kennen', staat in de concept profielschets.

Stressbestendig en integer

De burgemeester moet ook een boegbeeld zijn. 'Wij Veendammers wensen een doorpakker, een mensenkenner en een verbinder. U bent altijd bereid publiekelijk verantwoording af te leggen. Verder staat u open voor kritiek van anderen, bent u integer en stressbestendig en kunt u reflecteren op eigen handelen', is verder op te lezen in de concept profielschets.

'Meebouwen aan zelfstandige toekomst'

De gemeente Veendam is na een roerige periode van mogelijke herindelingen en een ambtelijke samenwerking met de gemeente Pekela, sinds begin dit jaar weer volledig zelfstandig. Deze nieuwe positie wordt ook genoemd in de concept profielschets.

'Wij zoeken een burgemeester die op dit unieke moment mede vorm wil geven aan deze hernieuwde zelfstandigheid en meebouwt aan de toekomst van onze gemeente.'

Netwerk gebruiken voor samenwerking

Toch weet de gemeente ook dat samenwerking in de toekomst belangrijk blijft. Dus wordt er tegelijkertijd gezocht naar iemand met een breed netwerk. 'U beweegt soepel in zowel lokale, regionale als landelijke en internationale netwerken en bouwt deze netwerken gemakkelijk uit. U opereert op een onafhankelijke manier in het hele bestuurlijke speelveld.'

De gemeenteraad bespreekt de profielschets op 8 maart stelt dan ook de vertrouwenscommissie vast.

Lees meer:

- Iedereen mag meedenken over nieuwe burgemeester Veendam

- Pekela en Veendam krijgen weer een kroonbenoemde burgemeester

- Pekela zoekt burgemeester met 'de klik, een koel hoofd en een warm hart'