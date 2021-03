Vraagtekens bij plannen voor nieuwe zonneparken Eemsdelta: ‘Zonder draagvlak zijn wij geen voorstander’

De grootste partij, Lokaal Belang Eemsdelta, vraagt zich af of de plannen wel door moeten gaan. ‘Draagvlak in het dorp is van cruciaal belang,’ zegt raadslid Martijn Meijer.

Locatie

In Spijk gaat het om een zonnepark van ongeveer zestien hectare groot op akkerbouwgrond aan de oostkant van het dorp. De initiatiefnemer is energiebedrijf Pure Energie, dat het park samen met lokale energiecoöperaties wil realiseren.

Een deel van de inwoners is niet blij met het plan, waaronder Ab Reitsma: ‘We zijn niet tegen zonne-energie, maar wel tegen de locatie waar het zonnepark gerealiseerd zou moeten worden.'

Petitie

Volgens Reitsma komt het zonnepark namelijk op natuurhistorisch terrein: 'Dat zou eeuwig zonde zijn. De afgelopen jaren is ons landschap al enorm opgeslokt door energiedragers, het is genoeg zo.’

Reitsma heeft zich met meerdere bewoners van Spijk verenigd. ‘We zijn gestart met een petitie tegen het zonnepark. Negentig huishoudens hebben deze al ondertekend.’

We stikken van de zon- en windenergie Nanco Nanninga - voorzitter van Dorpsbelangen Spijk

Ook raadslid Meijer van Lokaal Belang Eemsdelta zet vraagtekens bij de plannen rondom het zonnepark in Spijk. ‘We hebben contact met omwonenden en ook vanuit Dorpsbelangen krijgen we te horen dat er weinig draagvlak is in het dorp. Zonder draagvlak zijn wij geen voorstander van zulke initiatieven.’

Daken vol met zonnepanelen

Nanco Nanninga, voorzitter van Dorpsbelangen Spijk, onderschrijft dat er onvoldoende draagvlak is vanuit de inwoners. ‘In ons dorp ligt al een enorm groot gedeelte van de daken vol met zonnepanelen, vanuit de subsidies die we gekregen hebben. Ook kijken we uit op enorm veel windmolens en ligt er een dijk vol met zonnepanelen. We stikken van de zon- en windenergie.’

Net als Reitsma is Nanninga niet tegen zonne-energie, maar wel tegen de locatie waar het moet komen. ‘We hebben groene energie nodig, maar waarom zo strak tegen Spijk aan?’

Pure Energie geeft aan dat de plannen voor het zonnepark nog niet definitief zijn. ‘Vanuit de gemeente hadden we een deadline om een plan in te dienen. Wanneer we verder mogen in de procedure dan gaan we het plan verder uitwerken en ook de inwoners er meer bij betrekken’, zegt Maureen Bekke van Pure Energie.

Uiteenlopende reacties

In Middelstum ligt er een plan om zonnepanelen te plaatsen op zo'n tien hectare landbouwgrond. Het is een initiatief van de lokale coöperatie Middelstroom. Volgens bestuurslid Jacomine Meyling waren de reacties in eerste instantie wisselend. 'Maar sinds de locatie van het park bekend is, horen we overwegend positief geluid', zegt Meyling.

De beoogde locatie voor het zonnepark ligt tussen het spoor en de Eemshavenweg. ‘Als het zonnepark langs de Eemshavenweg ligt, dan valt het wel mee’, hoort Meyling van de dorpsbewoners.

We zouden gek zijn als we ons eigen dorp tegen ons in het harnas jagen Energiecoöperatie Middelstroom

Betere opties

Toch is Mariska De Lange, inwoner van Middelstum, het daar niet mee eens. Ze spreekt zich op Twitter regelmatig negatief uit over het project. ‘Naar mijn idee is het niet uitvoerig met de inwoners besproken en zijn er ook andere, betere mogelijkheden om een project omtrent zonne-energie op te starten', vertelt ze.

De Lange pleit voor meer zonnepanelen op daken: ‘We hebben in de omgeving genoeg industrie en boerderijen waar ruimte is voor zonnepanelen. Begin daarmee.’

Middelstroom geeft aan dat het bij dit project gaat om een eerste peiling: 'Zonder draagvlak kunnen de plannen nog veranderen. We zouden gek zijn als we ons eigen dorp tegen ons in het harnas jagen.’

Geen duidelijk beeld

Raadslid Martijn Meijer wil meer inwoners horen, voordat de partij een standpunt inneemt over het zonnepark: ‘In Middelstum hebben we nog geen duidelijk beeld hoe de bewoners er tegenaan kijken. Wel hebben we contact met enkele bewoners, maar in tegenstelling tot Spijk hebben de bewoners zich niet verenigd’, vertelt Meijer.

De gemeente Eemsdelta wacht met een reactie totdat de schriftelijke vragen door het college zijn beantwoord.

