Dit is de zingende bakker uit Doezum: Marck (21) droomt van volle zalen

Mark de Jong stapt het huis van Martin Ganzeveld in Slochteren binnen. Ganzeveld heeft een knusse kamer in zijn huis omgebouwd tot muziekstudio. Het plafond is beplakt met schuim, aan de deur is een stuk hoogpolig bruin tapijt vastgelijmd: alles voor het beste geluid.

De kamer staat vol met instrumenten, een flink bureau met een computer en een grote microfoon. De Jong, zijn artiestennaam is Marck, is er om de laatste single van zijn debuut-cd op te nemen. Het enige Engelstalige nummer van het album, dat verder bestaat uit Nederlandstalige covers uit de jaren zestig en zeventig.

Frans Bauer

Muziek die misschien wat in de vergetelheid is geraakt, maar De Jong hoopt dat zijn uitvoering bij potentiële luisteraars toch een belletje doet rinkelen. Zo wil hij zich onderscheiden. ‘Je hebt al zoveel zangers die muziek van Jan Smit of Frans Bauer zingen. Maar The New Four of Arne Jansen, daar hoor je nooit iemand over’, zegt De Jong.

Door zijn eigen repertoire op te bouwen, hoopt de Doezumer meer bekendheid te genereren. Dat moet hem, straks als het weer kan, optredens opleveren. Want daar doet De Jong het voor: al die positieve reacties nadat hij heeft gezongen, geven hem een kick. ‘Ik vind het gewoon geweldig om even te zingen en om te zien hoe enthousiast iedereen dan is.’

Het klonk nog niet echt goed, maar ik vond het prachtig om te doen Mark de Jong - volkszanger in de dop

De Jong begon bescheiden, met wat vrienden in een hokje achter de boerderij van zijn ouders in Doezum. ‘Mijn kameraden vroegen mij om wat te zingen. Daar pakte ik voor het eerst de microfoon. Het klonk toen nog niet echt goed, maar ik vond het prachtig om te doen.’

De zanger oefende thuis met een karaokeset en orkestbanden, totdat hij twee jaar geleden debuteerde op de Open Air van Grootegast. ‘Daar was een podium voor beginnende zangers. Iedereen zei tegen mij: Mark, je moet meedoen. Dus ik heb me opgegeven. Hup, orkestbanden mee en die kant op. Ik heb er een half uurtje gestaan en kreeg alleen maar positieve reacties. Toen dacht ik: nu wil ik ook verder.’

Zo kwam De Jong terecht bij Ganzeveld in Slochteren, waar hij zangles krijgt en noten leert lezen. Inmiddels heeft hij optredens in feesttenten en voetbalkantines op zijn naam staan. Twee singles zijn al te beluisteren op Spotify.

Liefde voor Nederlandstalige muziek

De liefde voor Nederlandstalige muziek zit diep. ‘Ik ben ermee opgegroeid. Ik ging altijd naar die tenten met piratenmuziek. Je hebt hier overal piratenzenders in de buurt. Mijn vrienden luisteren het altijd en ik vind het zelf ook prachtig.’

De Jong is broodbakker in Surhuisterveen. Dat betekent dat hij vaak vroeg op moet. Of dat straks te combineren valt met het vak van volkszanger? Hij denkt van wel. ‘Ik kan in het weekend optreden en op doordeweekse middagen. Dan doe ik gewoon een dutje na mijn werk en ga ik daarna lekker zingen.’