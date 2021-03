Uitbraken op scholen: hebben kinderen vaker corona?

Uitbraken op basisscholen en kinderopvanglocaties waarbij ook kinderen besmet raken met corona; we zien ze ook in onze provincie opduiken. Krijgen kinderen vaker corona dan voorheen of is een andere verklaring? We zochten het uit.

Het grootste verschil met de afgelopen maanden is natuurlijk het testbeleid. Sinds de basisscholen begin februari weer open zijn, moeten ook kinderen zich laten testen als ze klachten hebben. Ook zonder klachten kunnen ze een test krijgen, bijvoorbeeld als een klasgenoot of vriendje corona heeft. Dit gebeurde voorheen niet. 'En,' vertelt GGD-arts Irene Goverse, 'Als je meer test, vind je logischerwijs ook meer.'

Cijfers: meer getest, niet veel meer gevonden

Cijfers bevestigen dat steeds meer kinderen in Groningen een test doen. In de eerste week van februari, toen de scholen nog dicht waren, kregen niet meer dan 190 Groningse kinderen tussen 0-10 jaar een test; afgelopen week waren dat er 700. Het percentage positieve testen nam af van 14 naar 5,8 procent. Dat is op het eerste oog misschien verwarrend, maar is toch logisch, zegt Goverse.

'Eerst deden alleen de echt zieke kinderen een test. Nu ook de kinderen met alleen een snottebel.' Daarvan zal lang niet iedereen echt corona hebben, waardoor het vindpercentage dus afneemt.

Vergelijking is onmogelijk

Het is dus moeilijk te beoordelen of 5,8 procent aan gevonden besmettingen veel of weinig is. Dat hangt altijd samen met het aantal afgenomen tests.

Daarnaast is een vergelijking met de situatie tijdens voorgaande coronapieken sowieso onmogelijk. Doordat kinderen voorheen nauwelijks werden getest, is eigenlijk niks bekend over het aantal besmettingen onder kinderen in die periodes. Het kan best zijn dat, tegelijk met de besmette meester of juf, ook leerlingen corona hadden, maar dat we dat simpelweg niet wisten.

Bij zo'n zelfde besmetting van een leerkracht, is het nu de bedoeling dat de kinderen in de klas ook een test doen. Dit levert dus veel meer informatie op. Arts-microbioloog Marjolein Knoester van het UMCG: 'Als je niet test, ben je blind.'

Doordat we nu testen, kunnen we de trend in elk geval wel volgen Arts-microbioloog Marjolein Knoester van het UMCG

Welke rol speelt de Britse variant dan?

Bij grote uitbraken gaan deskundigen er nu al snel van uit dat het om de Britse variant gaat, die besmettelijker is dan de gewone. Wat de rol van kinderen is in de verspreiding van deze variant, weten ze niet precies. De informatie die er is, komt uit het onderzoek naar de uitbraak in Lansingerland. Daaruit blijkt dat kinderen iets besmettelijker zijn dan voorheen, vertelt Knoester: 'Ze hebben gekeken hoe vaak gezinsleden positief werden getest.' Dat was bij de Britse variant iets vaker het geval.

Ook bleek dat kinderen vaker (milde) klachten krijgen, maar stevig wetenschappelijk bewijs is er ook hiervoor nog niet. Het zou wel wat kunnen betekenen voor de verspreiding, want dat gaat nou eenmaal sneller als iemand kucht of niest.

Knoester: 'Asymptomatisch besmetten gebeurt ook, maar iedereen vindt het inderdaad logischer dat als je hoest en niest en snot drupt, je het virus makkelijker overdraagt. Je kan dit beredeneren, maar ook dit is niet bewezen.'

Nog geen bewijs, maar testen geeft meer informatie

Het blijft dus lastig om iets te zeggen over de rol van kinderen, ook al voelt het alsof er meer uitbraken zijn. Er is te weinig wetenschappelijk bewijs en door het wisselende testbeleid is vergelijken onmogelijk. GGD-arts Irene Goverse: 'Toen testten we het niet, dus je weet het simpelweg niet. Doordat we nu testen, kunnen we de trend in elk geval wel volgen.'

Knoester sluit zich daarbij aan: juist omdat de rol van kinderen onduidelijk is, is het goed dat zij nu ook worden getest. 'We maken ons allemaal zorgen om de Britse variant. En als die ook via kinderen gaat, is het extra vervelend. Dus dan maar zoveel mogelijk testen. Want doordat er dan veel wordt gevonden, gaan er ook veel mensen in quarantaine. Die maatregelen maken het veiliger.'

Liefst ziet Goverse en Knoester dat ook op scholen zelf getest kan worden, onder leerkrachten en kinderen. 'Het testen doen we enerzijds om politieke redenen: omdat de scholen open moesten. Maar ook vanwege de kennis dat kinderen mogelijk besmettelijker zijn met de Britse variant. Het is dus echt nodig.'

Wat zijn de regels voor kinderen met klachten?

Het is de bedoeling dat kinderen een test doen zodra ze milde klachten hebben. Voor hen geldt dus hetzelfde beleid als voor volwassenen.

Als een leerling of leerkracht positief test op corona, moet de hele klas in quarantaine. Op dag vijf mogen kinderen zich laten testen en bij een negatieve uitslag weer naar school. Of ouders hun kind laten testen, bepalen ze zelf. Het kabinet kan dit niet verplichten. Kinderen die geen test ondergaan, moeten nog eens vijf dagen thuis blijven.

Als een kind als 'nauw' contact uit bron-en contactonderzoek komt, wachten zelfs twee tests. Stel dat het beste vriendje van een kind corona heeft en ze hebben net nog met elkaar gespeeld, dan kan het kind zich direct laten testen. Ook gelden de quarantaineregels dan, waarbij er op dag vijf weer de mogelijkheid is een test te doen. Dat verkort de quarantaine van tien naar vijf dagen.

