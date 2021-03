Meerderheid wil 30 kilometer per uur op Hoofdweg Eelde

Op de Hoofdweg in Eelde mag niet harder worden gereden dan 30 kilometer per uur. Dat vindt een kleine meerderheid van de inwoners die een enquête van de gemeente Tynaarlo invulde over de veelbesproken weg.

Op de Hoofdweg in Eelde mag niet harder worden gereden dan 30 kilometer per uur. Dat vindt een kleine meerderheid van de inwoners die een enquête van de gemeente Tynaarlo invulde over de veelbesproken weg, meldt RTV Drenthe.

52 procent voor max 30 km p/u

374 mensen gaven hun mening, van wie 52 procent zijn of haar voorkeur uitsprak voor een weg waarop maximaal 30 kilometer per uur moet worden gereden. 42 procent van de respondenten ziet liever dat je er 50 kilometer per uur mag rijden. De overige zes procent van de respondenten heeft daarover geen concrete mening.

Naast de keuze voor een maximaal toegestane snelheid konden inwoners aangeven wat ze het belangrijkst vinden bij de inrichting van de weg.

Sturend en suggestief

De enquête is bedoeld om een beeld te krijgen van hoe inwoners tegen de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde aan kijken. Vorig jaar kwam het college met een plan voor een 50 kilometerweg door het dorp, inclusief bijpassende herinrichting. Maar een aantal omwonenden zag dat niet zitten. Ze vreesden te hoge snelheden, trillende huizen door zware harmonicabussen en geparkeerde auto's op de weg of op fiets- en voetpaden.

De actiegroep Hoofdweg Eelde liet eerder al weten niet tevreden te zijn met de enquête, die volgens hen te sturend en suggestief zou zijn. De gemeente zou in de ogen van de actiegroep te veel sturen op de 50 kilometervariant.

Wat is er aan de hand met de Hoofdweg?

De Hoofdweg in Eelde moet flink worden aangepakt. Het fietspad staat bekend als slechtste fietspad van Drenthe. Geparkeerde auto's blokkeren volgens bewoners de doorgang en er zijn volgens hen maar weinig veilige oversteekpunten.

Het plan om de Hoofdweg opnieuw in te richten ligt er al langer, maar stuit op kritiek. Al eerder moest de gemeente in opdracht van de raad terug naar de tekentafel vanwege klachten van bewoners over de 'levensgevaarlijke situatie' die kan ontstaan.

