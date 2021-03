Online podium om Gronings te promoten: 'We willen de jeugd bereiken'

Met een digitaal open podium wordt elke dinsdag in maart stilgestaan bij de Meertmoand Streektoalmoand. Het is een van de projecten van het Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC).

Bands, zangers, dichters en schrijvers kunnen hun Groningse product digitaal ten gehore brengen via de sociale kanalen van het CGTC. Dinsdag is het eerste open podium.

Jongere garde

De digitale viering van de streektaalmaand is deels vanwege het coronavirus. Maar er is nog een reden, vertelt streektaalconsulent Olaf Vos. 'We willen de jongere garde bereiken met het Gronings. En dan kom je al gauw bij de sociale media uit.'

Het is gissen of mensen het zien zitten Olaf Vos - streektaalconsulent

Een nieuw project zoals dit is altijd spannend. 'Het is toch gissen of mensen het zien zitten. Gelukkig hebben we een aardig netwerk en voor veel artiesten is het toch wat stiller in coronatijd. Dus ook voor hen is dit een mooi podium om zichzelf te laten zien.'

Meer activiteiten

Drie bands hebben ze nu aangemeld voor de eerste sessie. Naast het digitale podium heeft het CGTC nog meer activiteiten op stapel staan in de streektaalmaand. Zo komt er een talkshow vanuit het Forum, is er een online pubquiz en wordt er een tijdschrift uitgegeven voor alle basisscholen in onze provincie.

Vos: 'We zijn natuurlijk het hele jaar actief om het Gronings op de kaart te zetten, maar deze maand nog net iets meer.'

