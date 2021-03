Zeven hennepverdachten vijf jaar na arrestatie voor de rechter

Zeven verdachten, die op 31 mei 2016 werden opgepakt, moeten vandaag voor hennepcriminaliteit voor de rechter verschijnen. Een politiemacht van 175 agenten viel bijna vijf jaar geleden op negentien adressen in Groningen en Drenthe binnen, om een netwerk van hennepteelt, -handel en -export op te rollen.

Het onderzoek naar deze criminele organisatie, die zich naast de hennepteelt, -export en -handel ook bezighield met witwassen, startte in 2015. Tijdens de invallen, in onder meer de stad Groningen, Hoogezand en Uithuizen, werd meer dan 100.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Daarnaast ook auto's, sieraden, vier woningen en bankrekeningen. Er werden ruim 2300 planten en 25 kilo gedroogde hennep aangetroffen.

Dertien verdachten opgepakt

Er werden destijds dertien verdachten opgepakt: elf mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 26 tot 61 jaar. Het Openbaar Ministerie besloot zes personen toch niet strafrechtelijk te vervolgen.

Criminele organisatie

De actie van vijf jaar terug was vooral gericht op de criminele organisatie die hierachter zou zitten. De politie hoopte meer informatie te krijgen over de geld- en hennepstromen. 'Hoeveel werd er bijvoorbeeld verdiend bijvoorbeel?', zei destijds een woordvoerder van de politie die de pers over deze actie te woord stond.

Wat dit onderzoek heeft opgeleverd, dat moet vandaag blijken tijdens de rechtszitting. De zeven die alsnog terecht staan wordt geen 'deelname aan een criminele organisatie' verweten. Ook het exporteren van de softdrugs en witwassen zijn van de verwijtenlijst gehaald.

Overschrijding redelijke termijn

Een strafzaak hoort binnen twee jaar te worden behandeld. Zo niet, dan spreekt men van het 'overschrijden van een redelijk termijn'. In dit geval is sprake van een forse overschrijding. En ook wanneer die niet aan de verdediging te wijten is, leidt dit niet niet tot een stopzetting van de vervolging. Dat heeft de strafkamer van de Hoge Raad lang geleden beslist. Een overschrijding van de redelijke termijn levert hooguit een strafvermindering op.

Het OM zal vandaag waarschijnlijk aan de rechters uitleggen waarom deze zaken zo zijn verouderd. De rechtbank heeft een dag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van alle zaken.

