Lopend Vuur: De balans tussen werk en privé is moeilijk te vinden

In coronatijd werken veel mensen thuis en dat al bijna een jaar lang. Werken aan de keukentafel of in een inmiddels speciaal daar voor ingericht thuiskantoor.

In vroegere tijden gingen de meeste mensen naar kantoor om daar te werken. Dat werd al anders toen het internet en mobieltje er voor zorgden dat we vrijwel altijd bereikbaar zijn. Een appje over het werk in de avonduren en in het weekend is immers snel beantwoord.

Hoe gaat dat nu?

Ons Lopend Vuur:

