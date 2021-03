Eerste otter gespot in Meerstad: 'Dit is een bekroning'

Voor het eerst is een otter gezien in Meerstad. ‘Deze wijk is nieuw aangelegd, dus dit is wel bijzonder hoor’, zegt een enthousiaste Marco Glastra van Het Groninger Landschap.

‘Ik kijk elke avond op Waarneming.nl en gisteravond zag ik dat er een otter was gemeld. Ik woon zelf in Meerstad en het is echt om de hoek bij mijn huis’, vertelt Glastra. ‘Iedereen woont daar aan het water, dus je hebt een kans op een waarneming als je je oren en ogen goed openhoudt.'

De otter klom net op de damwand toen ik uit bed stapte Waarnemer Wim Jelsma

Otter zien vanuit je bed

De waarnemer, Wim Jelsma, woont inderdaad aan het water. 'Wij hebben een drijvend huis', vertelt hij. 'Wij wonen boven en hebben beneden de slaapkamer. Naast onze ark is een damwand en daar kijk ik op uit als ik opsta. Gisteren klom de otter net op de damwand toen ik uit bed stapte. Hij bleef even zitten en sprong toen het water weer in.'

'Eerst dacht ik nog dat het een muskusrat was, want die heb ik wel eens eerder hier gezien. Maar dit dier was veel ranker en sneller. Hij was grijzig. Onmiskenbaar een otter.'

De otter hoort bij de Big Five van Nederland Marco Glastra van Het Groninger Landschap

Aanwezigheid otter is ‘bekroning’

Glastra noemt de aanwezigheid van de otter in Meerstad een ‘bekroning’. ‘De otter hoort bij de Big Five van Nederland, zou je kunnen zeggen. Dit is een teken dat hij het naar zijn zin heeft.’

Otter heeft een route gevonden

Zou deze otter ook een passant kunnen zijn? Glastra: ‘Dat kan, maar het lijkt erop dat hij in Meerstad voedsel en rust kan vinden. En dat hij er kan komen. Onlangs is Kardings Ontzet aangelegd, een ecologische verbinding tussen Kardinge en Meerstad. Het zou kunnen dat hij op deze manier is binnengekomen.’

Je kunt geluk hebben en het dier zien zonder dat hij zich iets van je aantrekt Marco Glastra van Het Groninger Landschap

Van bijna uitgestorven naar vijfhonderd

Er zijn momenteel zo’n vijfhonderd otters in Nederland. ‘Vroeger was het een algemene soort, maar door jacht en watervervuiling was hij verdwenen. Door herstelmaatregelen en het uitzetten van dieren zie je de otter terugkeren’, vertelt Glastra.

Zelf een otter spotten?

Hoe groot is de kans om zelf een otter tegen te komen? Glastra: ‘De otter is een schuw dier dat vooral ’s nachts actief is. Ik heb collega’s die in het Zuidlaardermeergebied werken en er nog nooit eentje gezien hebben. Dus het is wel een wonder, maar je kunt geluk hebben en het dier zien zonder dat hij zich iets van je aantrekt. Je moet vooral alert zijn op bewegingen aan de waterkant.’

