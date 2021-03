Zorgen over smalle weg bij Vlagtwedde

Op de weg mag 80 kilometer per uur worden gereden, maar hij is volgens omwonende Tanya Muller relatief smal. 'Als twee vrachtwagens, of een vrachtwagen en een lijnbus elkaar moeten passeren, moet men de berm in.'

Meter tussen vrachtwagen en fietser

En daar zit het probleem volgens haar, want op een stuk van zo'n vierhonderd meter loopt een fietspad langs de weg. 'Er zit geen beveiliging tussen de weg en het fietspad. Er staan overal huizen langs het pad en er wandelen veel mensen met de hond.'

Volgens Muller scheelt het soms maar een meter tussen een vrachtwagen en een fietser. 'En er wordt niet altijd vaart geminderd', aldus Muller.

Uitrijdstroken

Er hebben een tijdje snelheidsborden met smileys langs de Bourtangerstraat gestaan, om te meten of mensen te hard rijden. Muller: 'Dat iemand een keer te hard rijdt, dat kan. Maar erger vind ik dat ze door de berm rijden.'

Het liefst zou ze zien dat her en der uitrijdstroken in de weg komen, zodat er op die verharding gewacht kan worden tot een vrachtwagen voorbij is. Maar of zoiets kan op een 80 kilometer-weg, weet ze niet. 'Ik heb het aan de provincie voorgelegd, maar die moeten er eerst over praten.'

Berm verharden

Het probleem is inderdaad bij de provincie bekend, laat woordvoerder Jan van der Meide weten. 'We zijn nu in kaart aan het brengen hoe de situatie precies is en wat er moet gebeuren.'

Daar komt een plan van aanpak uit. Van der Meide: 'Wat we in ieder geval op korte termijn gaan doen, is de berm verharden.'