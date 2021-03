Werkstraf geëist voor veroorzaken ernstig ongeluk op N34

De vrouw zegt zich helemaal niks meer te herinneren van de ochtend waarop het ongeval gebeurde. Ze weet alleen nog dat ze met haar kinderen van 2,5 en een half jaar oud naar attractiepark Drouwenerzand wilde. 'Daar was ik onderweg naartoe en ik werd wakker in het UMCG', vertelde ze.

Vier gewonden

Een vrachtwagenchauffeur die achter haar reed en een aantal automobilisten zagen haar auto ter hoogte van Schipborg plotseling de linker weghelft oprijden. Een man uit München die daar reed met zijn vrouw probeerde nog uit te wijken, maar kon niet voorkomen dat beide auto's met zo'n honderd kilometer per uur op elkaar botsten.

Het Nederlandse stel uit München raakte zwaargewond. De man brak meerdere wervels, waardoor hij een tijdlang deels verlamd was. Zijn vrouw had onder meer gebroken ribben, een gebroken borstbeen en een nierkneuzing.

Ook de Groningse zelf raakte ernstig gewond. Ze had een groot aantal botbreuken. Haar oudste kindje raakte eveneens gewond.

Blijvend letsel

Hoe het kan dat de vrouw zich niks meer herinnert, is niet onderzocht, zegt haar advocaat. 'Ik had graag gewild dat ik het me weer kon herinneren, maar het werd me door een psycholoog afgeraden het verder op te rakelen', legde ze uit. Ze lag vijf weken in het UMCG en moest daarna maandenlang revalideren. Ze kan nog altijd haar linkerarm niet goed bewegen.

Een aantal maanden later belde ze met het Duitse stel om te horen hoe het met hen ging en om haar excuses aan te bieden. Hoe het nu met hen gaat, werd tijdens de zitting niet duidelijk. Ondanks dat ze er niks meer van weet, is er volgens de officier van justitie genoeg bewijs om haar te veroordelen voor schuld aan het ongeluk.

Te weinig bewijs

Haar advocaat Niek Heidanus vindt van niet. Volgens hem moet ze worden vrijgesproken, omdat niet kan worden vastgesteld dat ze volgens de wet verwijtbaar heeft gehandeld. 'Eén moment van onoplettendheid is niet genoeg. Je moet naar het geheel van de gedragingen kijken en als je dat in deze zaak doet, kun je bepaald niet vaststellen dat ze schuld heeft in de zin van de wet', stelt de raadsman.

Omdat het ongeluk al drie jaar geleden plaatsvond, vond de officier het te laat om nog een rijontzegging te eisen. De zaak zou eigenlijk begin maart vorig jaar al behandeld worden, maar werd toen uitgesteld vanwege de corona-uitbraak.

De rechtbank doet op 16 maart uitspraak.

