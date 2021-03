Rondje Groningen barst gelukkig wél van de gezelligheid

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Pinguïns langs N34 weggehaald

U leest het inderdaad goed, er zijn vandaag pinguïns langs de N34 weggehaald. Geen echte pinguïns, maar houten exemplaren. Een ludieke actie van Pascal Bunk uit Stadskanaal, bleek later op de dag. 'Ik wilde mensen een lach op het gezicht bezorgen', vertelde hij aan RTV Noord.

2) 'Why I love living in Groningen'

Zo luidde de titel van een video die illustrator Harmen van der Vaart online gooide, waarin hij 25 foto's van de schoonheid van Groningen verwerkte. Die video miste haar uitwerking niet en ging viraal. 'Er reageerden zelfs mensen die op basis van de video wilden verhuizen naar Groningen', laat Harmen trots weten.

3) Digitaal cafébezoek

Wat doe je als je je favoriete café moet missen door de coronabeperkingen? Natuurlijk, dan haal je het café gewoon naar jezelf toe. Rondje bier, iemand?

4) Terrasje pakken anno 2021

Uit protest stalden veel horecaondernemers in de hele provincie hun terras uit vandaag, puur om te laten zien hoe graag ze weer open willen. Plaatsnemen op het terras kon echter niet, hoe graag sommige mensen dat ook wilden vanwege het lekkere weer. De dames op de foto hieronder gingen gewoon naast het terras zitten op het Poeleplein in de stad Groningen,

5) Optimist

Of het nu flink vriest of niet, inmiddels weten we dat Groningers blijkbaar gewoon heel graag een duik nemen. Dat was vandaag in het Zilvermeer ook niet anders. Ondanks de stralende zon vandaag lijkt dit nog wat fris, maar oordeel daarover ook vooral zelf.

6) Inparkeren kun je leren

Pluspunten voor de klassieke autokeuze, minpunten voor de parkeerskills

7) IJs in het Stadspark

Alleen niet van dat ijs waar je op kunt schaatsen, voor de goede orde.

8) Harige bewoner erbij

De gemeente Groningen is sinds vandaag een harige bewoner rijker. Op het Esserveld naast de voetbalvelden van Be Quick 1887 en Helpman werd vandaag een Schotse hooglander geboren. René Notenbomer was er getuige van en stuurde ons onderstaande geboortefoto.

Het pasgeboren kalfje op het Esserveld (Foto: René Notenbomer)

