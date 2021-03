Horeca zet terrasmeubels buiten: 'We zijn er klaar mee en we zijn er klaar voor' (update)

‘We zijn er klaar mee en we zijn er klaar voor’, zegt uitbater Appie Weij van Hotel Parkzicht in Veendam.

Zo’n leeg terras is heel pijnlijk, vooral vorige week met dat mooie weer Appie Weij - Hotel Parkzicht in Veendam

‘Het mooie weer komt eraan en de terrassen zijn buiten. In de buitenlucht zijn er bijna geen besmettingen, dus laat ons nog wat geld verdienen om de kosten te drukken.’

'Pijnlijk'

Ook Hotel Parkzicht is in totaal nu negen maanden dicht. ‘Zo’n leeg terras is heel pijnlijk, vooral vorige week met dat mooie weer’, zegt Weij.

Financieel gezien houdt hij het nog wel een poosje vol, ‘maar er moet veel te veel geld bij uit eigen vermogen. Het wordt steeds moeilijker om dit vol te houden.’

Op afstand serveren

Weij denkt dat de horeca verantwoord open kan. ‘Natuurlijk moeten de gasten zich ook aan de regels houden, maar wij kunnen prima op afstand ons eten serveren. De kans dat je in de horeca besmet raakt, is minimaal.’

Serveren kan op afstand worden gedaan aldus de eigenaar (Foto: Eigen foto)

'Vergadering'

Ook bij de De Drie Gezusters in de stad stonden de terrasmeubels buiten. Tachtig medewerkers hielden er een 'vergadering'. Ze hebben een nul-urencontract en zitten al maanden werkloos thuis. De medewerkers kregen een lunch geserveerd; direct daarna gingen de stoelen weer naar binnen. Dat moest volgens assistent-bedrijfsleider Sander Hoekstra ook wel, want voorbijgangers wilden er al bij gaan zitten en dat was niet de bedoeling.

'We zijn er niet om de stok in het hoenderhok te gooien of publiekelijke ongehoorzaamheid te motiveren. We proberen het op een positieve noot te doen.'

De vergadering op het terras van de Drie Gezusters (Foto: Eigen foto)

De gemeente Groningen zag geen reden om de 'vergadering' te onderbreken. 'Dat doen we alleen als er echt horeca-activiteiten plaatsvinden. Als er producten zouden zijn verkocht, dan hadden we gehandhaafd. Maar dit was een ludieke actie in verband met een voor hen groot probleem', zegt een woordvoerder.

'Scheef dat parken wel vol zitten'

Drie Gezusters wil aandacht vragen voor de in zijn ogen scheve situatie van de horeca, vertelt assistent-bedrijfsleider Sander Hoekstra: 'Het is niet te verkopen dat de bossen en de parken uitpuilen en vervolgens in de horeca kan niks. In mijn optiek is dat heel scheef en ik vind dat dat besproken moet worden.'

De vergadering op het terras van De Drie Gezusters (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Vooral ook, zegt hij, vanwege de personele gevolgen. Niet alleen hebben de nul-urencontracters geen werk; De Drie Gezusters heeft ook flink gesneden in het personeelsbestand. 'Het is gewoon heel zwaar. We hebben normaal driehonderd medewerkers en op dit moment vijfenveertig, voor het hotel bijvoorbeeld en het thuisbezorgen van maaltijden. Als je zegt dat personeel je kapitaal is, dan is dus tachtig procent van ons kapitaal verdampt. Dat is wat we bespreekbaar willen hebben en waarom we dit doen.'

Dit bericht is aangevuld met de reactie van De Drie Gezusters

