GroenLinks wil stoppen met Groningen Airport Eelde

De partij vindt de miljoenen die nu aan Groningen Airport Eelde gespendeerd worden geldverspilling. Dat geld kan volgens GroenLinks beter ingezet worden voor treinverbindingen en woonwijken in de regio Groningen - Assen.

'Weggegooid geld'

'Groningen Airport Eelde ga je met geen investering aan de praat krijgen', zegt Kamerlid Suzanne Kröger, tevens zevende op de kieslijst van de partij. 'Het is weggegooid geld, zo moeten we niet omgaan met publieke middelen. We kunnen het vliegveld beter sluiten en investeren in nieuwe- en verbeterde treinverbindingen met de rest van Nederland.'

Zo plukken Groningers en Drenten de vruchten van de sluiting Suzanne Kröger - Tweede Kamerlid voor GroenLinks

De partij rolt de visie uit in een voor Groningen Airport Eelde gevoelig tijdperk. De verliezen voor de luchthaven stapelen zich op en de aandeelhouders provincie Groningen, provincie Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo moeten nadenken over de vraag of ze opnieuw de portemonnee willen trekken.

Gevoelig in coalitie

Op regionaal niveau liet de Groninger GroenLinks-fractieleider Hendri Meendering eerder weten geen nieuw geld in de luchthaven te willen steken. Dat ligt gevoelig, omdat de VVD en het CDA in de coalitie mogelijk wél geld in de luchthaven willen steken.

Meendering wordt richting de verkiezingen gesteund door zijn landelijke partijgenoten. Die willen het geld dat jaarlijks nodig is voor Groningen Airport Eelde gebruiken voor de bouw van 'betaalbare woningen en goede fietsverbindingen in het groen'. 'Zo plukken Groningers en Drenten de vruchten van de sluiting', stelt Kröger.

De partij zegt het geld wél te willen investeren in een leefbare regio.

