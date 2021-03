Aardbevingsnieuws januari 2021: Boegbeeld zwaait af in 'rommelige' maand

Belofte

Het jaar 2021 begint met een bezoek van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan Loppersum, waar burgemeester Gerard Beukema van de piepjonge fusiegemeente gemeente Eemsdelta haar rondleidt. Ollongren doet de belofte dat iedereen binnen een half jaar duidelijkheid heeft over de versterkingsoperatie. 'Voor sommigen is dat er al, voor sommigen vóór 1 maart en op 1 mei geldt dat voor iedereen', aldus de minister begin januari.

Drie aardbevingen

De bodem in onze provincie trilt tot drie keer toe met een kracht van boven de 1.0. Op 10 januari klinkt een doffe dreun in Sappemeer en omgeving tijdens een beving van 1.3. Exact twee weken later volgt een 1.9 aardbeving in Tjuchem. Inwoners van het dorp spreken van een trilling die ze nog niet eerder voelden. De woensdag na de beving in Tjuchem trilt de grond in Loppersum, ook met een kracht van 1.9. 'De voorgevel kraakte', aldus een van de Lopsters.

Wiebes zwaait af

Gasminister Eric Wiebes besluit per direct af te treden vanwege de affaire rondom de kinderopvangtoeslag. Bas van 't Wout volgt hem op. Wiebes was staatssecretaris van Financiën toen de kinderopvangtoeslagaffaire speelde. Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III was hij als minister van Economische Zaken en Klimaat onder meer verantwoordelijk voor het gasdossier. Het Groninger Gasberaad noemt Wiebes 'iemand met wie je over de inhoud kon praten', de Groninger Bodem Beweging spreekt van 'de generator van technocratische beleid'.

Open de luiken!

De mensen die de aanpak van de bevingsproblematiek bepalen, zitten te veel in hun eigen cocon. Dat zegt onderzoeker Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), na een nieuwe publicatie van Gronings Perspectief. 'De luiken moeten open'.

Toukomst verdeelt 100 miljoen

Wat te doen met 100 miljoen? Dat is de grote vraag bij het initiatief Toukomst, waarbij een pot met dit bedrag beschikbaar is gesteld vanuit het Nationaal Programma Groningen om 'wonen, leven en werken in onze provincie te verbeteren'.

Van de dik negenhonderd ideeën zijn er 59 plannen uitgepikt, waarvan iets mee dan de helft uitgevoerd kan worden. Onder andere een openluchttheater, een levensreddend netwerk met AED's en miljoeneninvesteringen in ons Groninger landschap hebben het geschopt tot de 'laatste 59'.

Schorren stopt

Vice-voorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodembeweging stopt er na zeven jaar mee. Schorrens blik ging naar eigen zeggen 'op de toekomst', nadat voormalig minister Eric Wiebes bekendmaakte dat de gaswinning in Groningen naar nul gaat.

Derwin Schorren (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Helemaal uit beeld raakt hij niet. Want na een pauze wil het 'bevingsboegbeeld' zich weer inzetten voor Groningen. 'Er zijn nog te veel uitdagingen. 'Het landschap moet behouden blijven, er moet aandacht zijn voor cultuur en geschiedenis en er ligt een uitdaging om de leefbaarheid op en top te houden.'

Aardbevingen in januari 2021:

- 10 januari - 23.39 uur - Sappemeer - 1.3

- 24 januari - 10:35 uur - Tjuchem - 1.9

- 27 januari - 14.26 uur - Loppersum - 1.9

- 28 januari - 03:40 uur - Leermens - 0.2

- 31 januari - 19:47 uur - Stedum - 1.0-

