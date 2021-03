Kappers bereiden zich voor op drukke tijd: 'Ik verwacht heel veel creatieve kapsels'

Eén van de medewerkers is dinsdag positief getest op het coronavirus, waardoor een deel van de afspraken in de volle agenda moest worden verplaatst.

Laatste schoonmaakbeurt

Anissa Schuiling maakt samen met een collega dinsdagochtend de kapsalon in winkelcentrum Obergon nog even schoon. 'We moeten het hier toch allemaal een beetje fris houden', zegt ze opgewekt. 'We hebben veel ramen, dus mensen kunnen naar binnen kijken. Het ziet er niet fijn uit als het een smeerboel zou zijn.'

Zij is er samen met haar collega's helemaal klaar voor om alle coronakapsels weer te kunnen knippen, nadat ze de zaak in december verplicht moest sluiten. Maar één collega is er woensdag nog niet bij. Kapper Saïd Musini moet de komende dagen thuisblijven, omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus.

'Ontzettend frustrerend', zegt Musini. 'De afgelopen negen weken heb ik het rustig aan moeten doen. Nu het weer mag, moet ik binnen blijven.' Terwijl hij zelf nauwelijks klachten heeft, blijft hij zolang het nodig is in quarantaine. Zijn collega's kunnen gewoon aan de slag, omdat hij de afgelopen periode niet met hen in contact is geweest.

Als ik uit quarantaine kan, ga ik wat extra uren werken om iedereen te helpen Kapper Saïd Musini

Extra uren als het weer kan

De uit Iran afkomstige Musini knipt vooral heren. Dinsdag heeft hij zijn klanten persoonlijk gebeld om de afspraken van deze week te verplaatsen. De ene helft wordt door zijn collega's geknipt die wat langer doorwerken, de andere helft wil wachten tot hij er weer is. 'Als ik uit quarantaine kan, ga ik ook extra uren werken om iedereen te helpen', zegt Musini opgetogen.

Ook Schuiling heeft weer zin om aan de slag te gaan. Ze verwacht dat ze 'creatieve kapsels' zal tegengekomen. Dat was na de eerste gedwongen sluiting ook het geval. 'Ik gok op heel veel kapsels waar we veel werk aan kunnen verrichten', zegt ze lachend.

Knippen op nieuwe betonvloer

Bij Time Out Kappers aan de overkant van de straat zijn alle kappers er wel klaar voor, maar de zaak nog niet helemaal. Eigenaar John Meijer heeft een nieuwe vloer laten storten in zijn zaak. De houten vloer is eruit en beton is ervoor teruggekomen. De vloer moet de komende weken nog uitharden, maar vanaf woensdag wordt er wel geknipt.

'Het is nog allemaal een bende', beaamt Meijer, 'maar in de loop van de dag moet alles weer aan de kant zijn. Dan staan de stoelen en producten er ook weer', vervolgt hij. 'Er zullen de komende weken nog wel wat dingen moeten gebeuren, maar dat doen we in de weekenden. Dat zien we dan wel weer.'

Kapper John Niemeijer in zijn kapperszaak (Foto: RTV Noord/ Robert Pastoor (Foto: )

De kapper besloot zijn zaak onder handen te nemen, omdat hij de afgelopen weken toch dicht was. Nu begint de tijd echter te dringen. Toch is er geen sprake van bouwstress bij Meijer:

'Het moest gebeuren en wanneer is het een goede tijd? Op een ander moment hadden we de zaak een paar weken moeten sluiten. Daarom hebben we het gewoon geprobeerd en het was een gok wanneer we weer open mochten.'

Drukke tijden

Beide salons hebben de komende weken aan klandizie niet te klagen. Anissa Schuiling heeft pas over een kleine drie weken weer een stoel beschikbaar en John Meijer heeft tot eind maart een volle agenda.

