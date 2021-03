Politie slingerde meer avondklokovertreders op de bon dan week eerder

Het is tevens het hoogste aantal bekeuringen in een week sinds de invoering van de avondklok op 23 januari. In de drie Noordelijke provincies zijn in totaal 784 mensen vorige week op de bon geslingerd. Een verklaring voor deze stijging heeft de politie niet.

Landelijk 7000 boetes

Landelijk werden er vorige week 6966 boetes uitgedeeld. Dat aantal blijft nagenoeg gelijk. Sinds 23 januari geldt een avondklok in Nederland. Wie tussen 21.00 en 4.30 uur zonder geldige reden op straat is, riskeert een bekeuring van 95 euro. Mensen die moeten werken, mantelzorg of noodhulp moeten verlenen of de hond uitlaten, mogen wel de straat op.

Landelijk schommelt het aantal boetes sinds de invoering rond de 7000, met uitzondering van de eerste week waarin de avondklok was ingevoerd. Toen werden er, mede vanwege rellen die in verschillende steden uitbraken, ruim 10.000 boetes uitgedeeld.

