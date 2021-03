Paardenvirus zet concourswereld opnieuw op slot

Het gaat om het voor paarden zeer besmettelijke rhinopneumonie-virus.

Uitbraak

'Dat virus komt elk jaar wel voor, maar dit keer is er een grote uitbraak in Spanje', vertelt Annefleur van der Kuip van manege De Oude Held in de Groninger stadswijk Vinkhuizen. Op het concours in Valencia waren ruim zevenhonderd deelnemers. Zij moesten na afloop van het evenement allemaal in quarantaine.

Het virus kent verschillende varianten, van sommige worden paarden alleen ziek, in het ergste geval gaan er ook dieren dood. Dat laatste is nu het geval. Vier paarden zijn inmiddels overleden en tientallen hebben gezondheidsklachten.

Stilgelegd

Daarop besloot de internationale hippische bond FEI alle internationale wedstrijden stil te leggen. In omringende landen zoals Duitsland zijn ook nationale en lokale wedstrijden verboden.

Zover is het in Nederland nog niet', weet Van der Kuip. Maar de KNHS, de nationale bond, houdt de situatie net als het ministerie nauwlettend in de gaten.