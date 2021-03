Zorgen over belastingaanslag in Midden-Groningen: 'Dit is te zot voor woorden'

'Dit is voor ons altijd de drukste periode van het jaar', zegt woordvoerder Joost Koedam. 'Zodra het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen is verstuurd, gaan mensen ons bellen met vragen en bezwaren. Door de storing hebben we niet iedereen gelijk kunnen helpen, maar mensen kunnen nog steeds bellen of contact opnemen via de website.'

Vragen over diftar

Inwoners hebben bijvoorbeeld vragen over het vorig jaar ingevoerde diftar-systeem. 'Het gaat dan meestal over het aantal afvalledigingen. Mensen krijgen nu de aanslag over het jaar 2020', zegt Koedam.

Onze kosten voor de ozb zijn met 80 procent gestegen Greet Heller - Inwoner Froombosch

Meer betalen door stoppen gaswinning

Woningeigenaren stellen vooral vragen over de onroerendzaakbelasting (ozb). De aanslag valt voor woningeigenaren dit jaar een stuk hoger uit omdat de WOZ-waarde is gestegen. Bovendien betalen woningeigenaren dit jaar tientallen euro's extra door het stopzetten van een aantal gaswinlocaties van de NAM. De OZB-gelden die de gemeente daardoor mist, worden verhaald op de woningeigenaren.

'Dit is te zot voor woorden'

Greet Heller uit Froombosch probeerde deze week ook contact te krijgen met de gemeente over de aanslagen, maar kwam er niet door. 'Er is een fout gemaakt met de afvalledigingen, dus daar wil ik even wat over zeggen. Maar het belangrijkste zijn de kosten voor de ozb. Die zijn voor ons met 80 procent gestegen!', zegt Heller.

Heller verhuisde in april van dit jaar van Eext naar Froombosch. De WOZ-waarde van de nieuwe woning is volgens haar in een jaar tijd gestegen van 193.000 naar 281.000. 'Dit is echt te zot voor woorden. Schandalig. Ik snap dat er een stijging is, maar dit is echt nattevingerwerk', vindt Heller. Ze overweegt om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag.

De gemeente wil niet op individuele zaken reageren. 'De WOZ-waarde van woningen is dit jaar flink gestegen. In onze provincie gemiddeld met iets meer dan zeven procent. Er kunnen uitschieters bij zitten', legt woordvoerder Koedam uit.

'Maak geen bezwaar via gespecialiseerde bureaus'

Verschillende bureaus bieden aan om kosteloos bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, maar de gemeente Midden-Groningen ontraadt dit haar inwoners.

Koedam: 'Mensen kunnen heel gemakkelijk zelf bezwaar indienen via onze website. We hebben daar een speciale knop voor gemaakt. Als dit soort bedrijfjes dat doen, gaat dat extra geld kosten en dat verrekent de gemeente in de tarieven van volgend jaar.'

