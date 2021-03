Duizend euro boete voor Duitser na wildwest op de A28

Een man uit Duitsland die volgens de officier van justitie 'als een idioot' heeft gereden over de A28 en in Tynaarlo, is dinsdag veroordeeld tot een boete van 1000 euro.

De 32-jarige Duitser was bovendien stoned, maar de rechter sprak hem vrij van rijden onder invloed.

Slingerend op de weg

De man viel in november 2019 op toen hij op de A28 bij Hoogeveen nogal slingerend reed en zijn knipperlichten aan had. De politie kreeg er meldingen over en al snel werd de Duitser op de hielen gezeten door meerdere politieautos. Stoptekens en inhaalacties van de agenten hadden geen zin: de man reed stug door.

Aanrijding met politieauto bij Tynaarlo

Ondertussen veroorzaakte hij gevaarlijke situaties door te blijven slingeren en andere auto's rechts in te halen. Soms leek het of hij een afrit wilde nemen, maar dan stuurde hij toch weer terug de snelweg op. Bij Tynaarlo ging hij er wel af, gevolgd door een paar politieauto's.

Om te voorkomen dat hij opnieuw de A28 zou oprijden, nam een van de agenten de rotonde in tegengestelde richting, zodat hij de auto van de Duitser kon blokkeren. Dat liep uit op een aanrijding met de politieauto. Ook daarna reed de man verder, waarna hij ook in botsing kwam met een andere automobilist die toevallig net bij de rotonde reed.

Man dacht aan politie-escorte

De Duitser, die niet bij de rechtszaak was, reed ondanks een kapotte voorband nog steeds door, maar in Tynaarlo lukte het de agenten toch hem te laten stoppen. De man bleek compleet van de wereld. Zo verklaarde hij in verwarde toestand dat hij het idee had dat hij werd begeleid door een politie-escorte die hij zelf had geregeld.

Uit bloedonderzoek bleek dat de man softdrugs had gebruikt, maar omdat de politie bepaalde stukken daarover niet in het strafdossier had gedaan, moest de rechter hem vrijspreken van rijden onder invloed. Ze kon niet controleren of alles volgens het boekje was verlopen.

Eén van de agenten heeft nekklachten overgehouden aan de wildwest-achtervolging en de botsing. Hij heeft recht op 400 euro schadevergoeding, bepaalde de rechter.

Lees ook:

- Politieauto raakt beschadigd bij achtervolging