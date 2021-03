'Online shoppen is een absolute blijver, maak er gebruik van'

Ongeveer een jaar geleden ging Nederland plat. En jij als ondernemer ook. Toen dachten we nog dat het rond de zomer wel klaar zou zijn. Het werd inderdaad beter, maar de pandemie kwam hard terug. Nu hopen we dat met vaccineren en testen de boel rond de zomer echt open kan. Maar hoe ga je dan als ondernemer verder? Op dezelfde voet als een jaar geleden?

Ons leven is compleet veranderd

Elk nadeel… Deze Cruijffiaanse uitspraak kent iedereen. Als ondernemer zie je natuurlijk vooral kansen. Wat is dan de kans die uit deze crisis naar voren komt? Het antwoord is: online. Zowel op het gebied van communicatie als bij verkoop van je producten.

De komst van online vanaf de jaren negentig was al de grootste trendbreuk in ondernemerschap, en eigenlijk in ons aller leven sinds decennia. Vergelijk het maar met de uitvinding van de auto. Of de televisie. Ons leven is er compleet door veranderd. Sociale contacten, amusement, informatie... Alles halen we online.

Maar deze overgang ging niet in één keer. Het ging geleidelijk. En daardoor is het voor ons niet goed waarneembaar. Maar over pakweg vijftig jaar zal in alle geschiedenisboeken komen te staan: de ‘uitvinding’ van online.

Gewend aan online

Door corona is de komst van online kopen in een soort tweede golf terecht gekomen. Die loopt steiler op dan de langzame penetratie die we vanaf het begin van deze eeuw zagen.

Het is aan beide zijden van de markt waar te nemen: consumenten worden meer dan ooit gestimuleerd om online te kopen en ondernemers ervaren een enorme impuls om dat mogelijk te maken. Zelfs een groot bedrijf als de Action heeft in allerijl een webshop uit de grond gestampt.

Wat moet je hier nu mee als de boel weer open gaat straks? Online weer wat afbouwen? Zeker niet! Allereerst zal een nog veel groter deel van alle klanten zo gewend zijn aan online zoeken en producten aanschaffen dat ze dat blijven doen.

Vaker contact

Tegelijk zullen klanten ongetwijfeld weer bij je op bezoek in de winkel komen, bijvoorbeeld voor advies. Ook voor hen biedt online kansen voor je. Namelijk om vaker contact met klanten houden. Om hen, als ze toestemming geven (AVG!), op de hoogte te houden van je nieuwe collectie of van aanbiedingen. Kortom: om ze vast te houden.

Net als bij vriendschap: een relatie moet je onderhouden. En één ding blijkt uit veel marketingonderzoek: uit het oog, uit het hart.

Dr. Karel Jan Alsem is Lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen en directeur van Hanze onderzoeksinstituut Marklinq. Hij is ook docent Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant in branding en zorgmarketing.

