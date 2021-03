Geblesseerde Van de Kamp twijfelt over volleybalcarrière: ‘Maar ik ben niet dood’

De slepende knieblessure heeft Van de Kamp de laatste tijd behoorlijk wat kopzorgen opgeleverd. Hij vertelt daarover in zijn maandelijkse vlog bij RTV Noord en in de wekelijkse podcast: Kleedkamer Noord.

Terugkerende blessure

'Het begon al in België, vorig jaar. Maar toen kwam corona, dus dat was perfect getimed. Zodoende heb ik wel alle wedstrijden kunnen spelen. Afgelopen zomer ging ik weer meetrainen bij het Nederlands team en toen kwam het weer wat terug. Later bij Lycurgus opnieuw, maar er kwam weer een coronastop, dus dat kwam eigenlijk ook wel weer goed uit. En toen we naar Rusland gingen, gebeurde het weer. Nou, toen heb ik weer rust genomen', vertelt Van de Kamp in de podcast.

'Sinds december is het ook erger geworden, waardoor het wat meer acute zorg nodig heeft. En nu voelde ik het weer opkomen, en dacht ik: laten we het nu gewoon voor zijn, door het eerst even goed op te lossen, zodat ik hopelijk in de play-offs nog wat kan doen', aldus Van de Kamp.

Mijn been is wel vier centimeter kleiner in omvang, er zit gewoon minder spier in Auke van de Kamp - Volleyballer Lycurgus

'Geen hernia, maar wat dan wel?'

Naar de exacte oorzaak van zijn klachten is het nog gissen, zegt Van de Kamp.

'Het zit in de linkerknie en we dachten dat het misschien uit de aansturing kwam, vanuit de rug, dat daar een probleem zat. Misschien een hernia, dus we hebben een MRI-scan gemaakt, maar dat is het niet. Dat is hartstikke mooi. Maar mijn been is wel vier centimeter kleiner in omvang, dus er zit gewoon minder spier in.'

'Misschien is belast ik hem onderbewust al een tijd minder, waardoor hij steeds zwakker wordt en de spieren het gewoon niet op kunnen vangen. Daardoor moet mijn knie juist veel meer doen, en die kan dat niet aan. Een foto of een scan sluit een paar dingen uit, maar de oorzaak hebben we niet gevonden. Dus aan de ene kant is het mooi dat het geen hernia is, aan de andere kant ben je nog niet heel veel wijzer.'

Van de Kamp na een slopende training (Foto: Auke van de Kamp)

Mentale problemen: 'Waarom doe ik het nog?'

'Normaal doet het mentaal wel wat minder met me, maar dit doet me wel meer', geeft de volleyballer toe.

'Ik ben sowieso wel een beetje aan het twijfelen, en dat komt mede door de blessures. Het staat wel in het beginstadium, maar dat heb ik ook wel uitgesproken naar Taaij toe, en naar een paar teamgenoten. Dat ik het wel lastig vind om op dit moment de motivatie te vinden en me af te vragen wat de doelen nog zijn. Als het de eerste keer was, dan voelt het anders, maar het is ondertussen de derde of vierde keer. Er komt ook wel frustratie bij kijken. Dat je je soms afvraagt waarom je het nog doet.'

Ik moet nu kijken wat ik er nog uit wil halen en wat ik nog wil Auke van de Kamp - Volleyballer Lycurgus

'Ik heb aan stoppen gedacht'

De coronacrisis helpt wat dat betreft ook niet echt mee, vertelt Van de Kamp. 'Je hebt dan meer tijd om na te denken.'

'Ik ben vijfentwintig. Aan de ene kant is dat jong en aan de andere kant is dat redelijk oud voor sport. Op zich kan ik wel weer naar het buitenland, als ik dat allemaal zou willen, en ik fit zou zijn. Maar ja, dat gaat nu dus ook niet lukken. Ik moet nu kijken wat ik er nog uit wil halen en wat ik nog wil.'

'Eerlijk gezegd heb ik ook aan stoppen gedacht. Ik zeg niet dat ik dat doe, maar ik heb woensdag wel een gesprek met een sportpsycholoog. Het is niet dat ik helemaal in een afvoerputje zit of in duizend stukjes lig, maar het is wel een vraag die de laatste twee maanden speelt. En een waar ik nog niet zo gauw een antwoord op heb. Ik ga wel met iemand sparren die daar verstand van heeft. Het antwoord ga ik nu en binnen een maand niet vinden, maar ik ben zeker aan het kijken wat andere opties zijn. Of ik het ga combineren met werk. Misschien kijk ik er over een maand anders tegenaan, maar het is wel iets waar ik mee zit en waar ik iets mee moet doen.'

Van de Kamp (links) in betere tijden (Foto: JK Beeld)

'Er zijn ook andere dingen in het leven'

'Reizen heb ik bijvoorbeeld ook altijd heel mooi gevonden', gaat Van de Kamp verder. 'En er zijn ook heel veel andere dingen in het leven. Aan de andere kant, tot je vijfendertigste kun je dit ongeveer doen, en daarna kun je altijd nog reizen. Dat zeggen mensen ook wel tegen me. Daar zit ook wel iets in. Maar ik heb ieder jaar wel eens dat onderbuikgevoel, ook toen het goed ging.'

'Als ik dan naar het Nederlands team ging, dan zag ik mijn vrienden die allemaal leuke foto’s stuurden van vakanties. Dan dacht ik altijd wel: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel hartstikke mooi. Dat is de tweestrijd die ik altijd wel heb gehad, maar die dit jaar wel de boventoon voert.'

Auke van de Kamp en Sam Gortzak vieren de supercup-winst (Foto: JK Beeld)

'Maar ik ben niet dood'

De kans dat hij er volgend jaar weer bij is, schat Van de Kamp 'best wel groot' in. 'Zo’n tachtig tot negentig procent. Ik denk niet dat ik dit jaar stop. En misschien helpt het ook wel als de coronacrisis weer voorbij is, want ik ben niet zo goed in in mijn eentje op mijn kamer zitten. Zeker omdat ik nu met volleybal mijn ei niet kwijt kan. Ik doe er wel een studietje naast en zo, maar dat is niet heel tijdrovend.'

'Als alles weer op gang komt, kun je er ook wel weer meer voldoening en plezier uit halen. Dat gaat zeker schelen. Maar jongens, ik ben niet dood! Haha, het gaat helemaal goed komen', zo besluit Van de Kamp positief in de podcast Kleedkamer Noord.

