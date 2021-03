Ex-tbs'er krijgt celstraf voor diefstal tientallen dure papegaaien

Voor het stelen van waardevolle papegaaien en eieren bij vogelliefhebbers in Drenthe, Groningen en Friesland moet een 32-jarige Groninger negen maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

De man zat in de laatste fase van zijn tbs-behandeling toen hij de misdrijven pleegde.

De Groninger werd na een ernstig geweldsdelict in 2012 door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man leek op de goede weg. Hij woonde al niet meer in een kliniek en in oktober vorig zou de tbs eindigen. Toch ging vlak daarvoor mis.

Zeven nachtelijke inbraken bij vogelliefhebbers

In de nacht van 5 oktober werd de Stadjer met een handlanger opgepakt nadat ze waren betrapt bij een inbraak bij een vogeleigenaar in De Groeve. In zijn garagebox in de Groningse wijk Beijum vond de politie vlak daarna veertien dure vogels en eieren, die de mannen die nacht hadden buitgemaakt in De Groeve, Gieterveen en Veendam.

Tijdens het politieonderzoek bleek dat ook in Schipborg, Jubbega, Alteveer (Gr.) en bij een tweede vogelliefhebber in Veendam vogels waren gestolen. Dat gebeurde steeds 's nachts. De hokken of volières werden opgebroken en de kostbaarste vogels en eieren meegenomen. Niet lang daarna werden de vogels en eieren te koop aangeboden op Marktplaats.

Bij alle vogeleigenaren was de 32-jarige Groninger een paar dagen ervoor op bezoek geweest, omdat hij zogenaamd interesse in de dieren had. Volgens de rechtbank benutte hij die bezoekjes om de meest waardevolle vogels uit te zoeken, om deze later te stelen. In totaal maakte hij tientallen vogels en eieren buit.

Inbraken hakten erin bij eigenaren

De man bekende alles, op de inbraken in Jubbega en Alteveer na. Maar volgens de rechtbank zijn ook die op dezelfde manier gepleegd en is er genoeg bewijs dat de ex-tbs'er ook daarvan de dader is. De rechtbank vindt dat de man geraffineerd te werk is gegaan.

De Groninger heeft verklaard dat hij de diefstallen pleegde, omdat hij geld nodig had. De rechtbank vindt het erg dat hij alleen oog had voor wat hij ermee zou verdienen en helemaal geen rekening hield met de slachtoffers, vogelliefhebbers in hart en nieren, bij wie de inbraken er erg inhakten. De slachtoffers van de laatste drie inbraken konden hun vogels nog terugkrijgen, maar de rest niet. Hij moet de gedupeerden in totaal zo'n 7600 euro betalen.

OM wil opnieuw tbs

De dag na zijn arrestatie beëindigde de rechtbank in Zwolle officieel zijn tbs. De zitting daarover had twee weken eerder al plaatsgevonden. Op dat moment was over de inbraken nog niks bekend. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan om ervoor te zorgen dat de tbs-maatregel opnieuw gaat lopen.

De handlanger van de Groninger uit Noordbroek is veroordeeld tot 160 uur werkstraf en één maand voorwaardelijke gevangenisstraf. De 35-jarige man had een kleiner aandeel bij de inbraken en was er niet iedere keer bij.

