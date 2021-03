Reünie van technische installateurs UMCG: 'Sommigen hebben elkaar 50 jaar niet gezien'

De technische installaties in het UMCG (en daarvoor het Academisch Ziekenhuis Groningen) zijn de laatste zeventig jaar uitgevoerd door een noordelijk bedrijf dat zelf ook meerdere namen heeft gehad. De Hoop Groenpol werd GTI en Cofely en is nu Engie.

Ik heb iedereen opgespoord via sociale media. Dat was een ‘hell of a job’ Heine Hut

150 werknemers; allemaal mannen

‘Het was niet mijn idee om de reünie te organiseren’, geeft de 68-jarige Hut toe. ‘Een collega die nu bij het UMCG werkt, vroeg mij dit te organiseren en ik zei ‘ja’ vanwege mijn contacten. Ik heb nu 150 man weten op te sporen.’

Hut wil niet alleen pensionado’s vinden. ‘Ik probeer alle betrokkenen op te sporen: kantoor- en buitendienstmedewerkers. Het zijn wel allemaal mannen’, lacht hij.

150 man gevonden via sociale media

Om iedereen te vinden heeft Hut tientallen telefoontjes gepleegd. ‘Ik had het kunnen doen via Engie, maar vanwege de privacywet mogen zij geen adressen verstrekken. Ik heb het dus allemaal via sociale media gedaan. Dat was een ‘hell of a job’.’

Er zitten mensen bij die elkaar veertig of vijftig jaar niet gezien hebben Heine Hut

'Lokale horeca moet profiteren van reünie'

De reünie wordt gehouden in Roden, waar Engie gevestigd is. Hut: ‘Ik wil de lokale horeca een steuntje in de rug geven. Dus ik heb contact gezocht met twee horecagelegenheden daar. We hadden het eerst gepland op 19 mei, maar toen werd de lockdown afgekondigd. Dus toen hebben we het verplaatst naar 11 september. We hopen dat het dan kan, want de reünie gaat pas door als we helemaal coronavrij zijn’.

Volgens Hut wordt de reünie iets bijzonders. ‘Er zitten mensen bij die elkaar veertig of vijftig jaar niet gezien hebben.’