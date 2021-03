Avond4daagse of niet? Eerste organisaties hakken de knoop door

De eerste Avond4daagses zijn aanstaande. Nu het coronavirus rondwaart, is de grote vraag: wordt er gewandeld of niet?

Margot Vandermeulen is programma-manager van de Avond4daagses die door het hele land worden gehouden. Zij merkt dat de eerste organisaties langzaam een keuze maken.

'We zien dat er veel reguliere vierdaagses worden afgelast. De meeste zijn in april, mei en juni. Het is te kort dag om te wachten wat dan kan. Er zijn een paar organisaties die de Avond4daagse in september houden. Die kijken nog wel naar een reguliere editie.'

Keuzes

Vooralsnog worden in Veendam, Delfzijl en Bedum de vierdaagses 'gewoon' gewandeld. Maar de organisatie van het evenement in de Oosterparkwijk in Groningen heeft inmiddels een kruis door de vierdaagse gezet.

Verplaatsen was daar geen optie. 'De Avond4daagse direct na de zomervakantie houden, zou een te korte tijd geven aan de scholen om de deelnemende kinderen op te laten geven en in te schrijven', meldt de Groninger Wandelsport Commissie op haar website.

'In september of oktober een Avond4daagse houden, geeft al gauw problemen met onder andere de veiligheid door het eerder donker worden, waardoor groepen en verkeersregelaars in het donker op pad moeten.'

Home Edition

In andere plaatsen is overgestapt naar de Home Edition, een 'coronaproof' manier om de vierdaagse te lopen die vorig jaar het levenslicht zag. 'Organisaties zijn vrij om hier aan deel te nemen of niet', vertelt Vermeulen. 'Landelijk hebben 130 organisaties aangegeven mee te doen aan de Home Edition en er komen dagelijks nog aanmeldingen bij. Je loopt dan op eigen initiatief de vierdaagse voor een echte Avond4daagse-medaille.'

In onze provincie sluiten voor zover bekend de vierdaagses in Haren, Stadskanaal, Hoogkerk, Zuidhorn, Garnwerd/Oldehove/Ezinge/Kommerzijl en Harkstede/Meerstad aan bij de individuele variant.

Of de niet genoemde vierdaagses doorgaan, is nog onzeker. Volgens Vandermeulen hakken momenteel dagelijks organisaties een knoop door.

Lees ook:

- Half miljoen kinderen kunnen meedoen aan Avond4daagse dankzij Groningse app (2020)

- Geen avondvierdaagsen en rijwieldriedaagse: 'De gezondheid van deelnemers staat voorop' (2020)