Clubliefde: blijven Groningers hun hobby trouw in coronatijd?

Veel sporten en hobby's liggen als gevolg van de coronamaatregelen stil of gaan in aangepaste vorm door. Toch betalen veel van de invullers hun contributie gewoon door. Berend Fledderman in Appingedam is sinds twee jaar lid van popkoor Mixed Melody en hij peinst er niet over om zijn lidmaatschap op te zeggen. 'Ik wil dat de club blijft bestaan en we willen ook graag de dirigent doorbetalen.'

Berend en Dineke Fledderman zingen met veel plezier, ook online (Foto: Eigen foto)

Extra bijdrage

Marianne Gruis zou zelfs wel extra willen bijdragen als dat de manege van haar dochter Esther door de coronacrisis heen zou helpen. 'Waarom niet? Als de manege dan kan blijven bestaan. We moeten het toch samen doen.'

Rob de Jager kreeg van zijn zwemvereniging twee keer de mogelijkheid om contributie terug te krijgen, maar daar wil hij niets van weten. 'Na 51 jaar lidmaatschap blijf ik mijn club steunen!', zegt hij zonder enige twijfel. De Jager voelt zich als senior bovendien verantwoordelijk voor de jeugd. 'Ik betaal gewoon door. Wij betalen sowieso al meer om de contributie voor de jeugd laag te houden, om zo de jeugd te stimuleren om te gaan zwemmen.'

Merendeel blijft club trouw

Van de bijna duizend Groningers (987) die de enquête invulden geven er 948 aan gewoon lid te blijven en door te betalen. Voor een deel spreekt het voor zich, 'omdat ik anders ook had betaald'. Ze willen juist nu de club blijven steunen uit solidariteit en natuurlijk ook in de hoop op betere tijden. Zoals een ijshockeyer schrijft: 'Anders moet ik stoppen met de mooiste sport in de wereld!' Een schaker zegt: 'Het is hoopgevend om samen naar de coronavrije toekomst te kunnen kijken'.

Toch zien de respondenten om zich heen dat niet iedereen bereid is te betalen, nu ze er geen hobby voor terugkrijgen. Bij zwemvereniging Trivia zou zo'n vijftien procent het lidmaatschap hebben opgezegd. 'We hebben een behoorlijk verval in leden', vertelt De Jager. Marianne Gruis kreeg van Manege Hippisch Centrum in Eelde een nieuwsbrief met de oproep toch vooral te blijven betalen. 'Zeg alsjeblieft niet op, schreven ze, want de paarden moeten eten hebben.'

Het is de bedoeling dat je doorbetaalt, maar je krijgt er niks voor terug nu Berend Fledderman - Koorlid Mixed Melody

Het koor van Berend Fledderman is nog met 25 van de dertig leden over. 'Het is de bedoeling dat je doorbetaalt, maar je krijgt er niks voor terug nu. Dat is voor sommigen wel een punt.'

Stoppen in plaats van samen oplossen

Erik van der Roest uit Appingedam is wel gestopt met betalen aan de Groningse dartbond DOGD. Hij en zijn team Earthquakes darten normaal gesproken een paar keer per week, maar zodra corona uitbrak kwam dat stil te liggen. 'Het is geldverspilling, aangezien er niet gegooid wordt.'

Het bestuur van de Groningse dartbond DOGD is ook al weg door corona Erik van der Roest - Darter

Dat de bond hierdoor in de problemen komt, verwacht hij wel. 'Ik denk dat 75 procent van de leden geld heeft teruggevraagd en ze hebben wel een betaalde officemanager bij de bond. Maar er kwam ook geen enkele handreiking; we moesten gewoon betalen.' Als de bond ten onder gaat, 'moeten we opnieuw opstarten. Het bestuur is ook al weg door corona.'

Zelfs darten kan tijdelijk online

Van der Roest dart nu online. Via de laptop en met een camera op het bord gericht speelt hij toernooien tegen andere darters, die ook thuis zitten. 'Ik ben meer fan van echt sociaal zijn, maar om tijd door te komen is het te doen.'

Erik van der Roest dart in zijn woonkamer (Foto: Eigen foto)

En zo spelen meer hobby's zich online af. Een kleine afvaardiging van het koor van Berend Fledderman repeteert elke woensdagavond via Zoom. 'Dat wil natuurlijk niet echt goed. Het geluid loopt altijd achter en je hoort elkaar ook niet. We zitten echt te wachten tot we weer bij elkaar mogen komen.'

Ook danslessen gaan tegenwoordig via de computer, vertelt Jeroen Wehmeijer in Groningen. Hij doet aan ballet en balletschool Wanda Kuiper geeft lessen via Zoom. 'Het is wel anders; je krijgt minder feedback, het is lastiger en je ziet ook minder via zo'n klein schermpje.' Desondanks waardeert Wehmeijer het enorm dat de mogelijkheid er is. 'Dit is mijn vierde jaar. Ik heb niet getwijfeld, ik wil dat het blijft bestaan.' Niet iedereen is bereid daarvoor te betalen, ziet ook hij. 'Zo'n veertig procent heeft opgezegd.'

Wat niet online kan, ligt stil

Niet alle hobby's kunnen vanachter een scherm uitgeoefend worden. Mark van Dam is al 25 jaar lid van voetbalvereniging Haren en brengt normaal gesproken hele weekenden op en rond het voetbalveld door. 'Het is een groot deel van mijn sociale leven, dat van mijn zoon, vrienden en familie. Ik mountainbike nu, maar dat doe ik elke zondag met jongens uit het elftal.'

Ik ga pas weer binnen zwemmen als alles weer verantwoord is Rob de Jager - Zwemmer

Rob de Jager was al voor corona begonnen met zwemmen in open water, omdat in het Helperbad beperkte trainingsmogelijkheden zijn. Het blijkt een uitkomst nu zwembaden door corona zijn gesloten. 'Ik ga pas weer binnen zwemmen als alles weer verantwoord is. Er is het afgelopen jaar een periode geweest dat het zwembad open was, maar ik heb toen niet gezwommen. Dat voelde toch niet erg veilig.'

De dochter van Marianne Gruis kan sinds de laatste versoepelingen gelukkig wel weer buiten paardrijden. Gruis heeft altijd doorbetaald: 'Niet van: ik zoek na de crisis wel een nieuwe manege. Zo gaan we niet met elkaar om.'

