Gemeente onderzoekt komst 'tram zonder rails' naar Zernike

Een tram, maar dan zonder rails eronder. Dat is één van de ideeën van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren om de Zernike Campus in de toekomst bereikbaar te houden.

De partijen vinden een onderzoek naar een (betere) bus- of treinverbinding naar Zernike te beperkt, en opperen een aantal alternatieve vervoersmiddelen.

Die extra opties moeten door de gemeente worden onderzocht, vindt een meerderheid in de Groningse gemeenteraad.

Tram op rubberen banden

'Autonomous Rapid Transit', wordt de tram zonder rails in vaktermen genoemd. Het voertuig lijkt op een tram, maar rijdt op rubberen banden. De mix tussen bus en tram is al getest in enkele steden in China.

GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis vindt het vooral belangrijk dat de verschillende mogelijkheden onder de loep worden genomen. Naast de 'tram zonder rails' zijn dat ook een gewone tram, lightrail en 'andere innovatieve en duurzame verkeersconcepten'.

'Het ziet er wel cool uit'

In een tram op rubberen banden heeft Leemhuis zelf nog nooit gezeten. 'Ik heb wel beelden gezien, en het ziet er wel cool uit. Maar het voordeel van tram is dat de techniek daarachter al lang bewezen is.'

Het onderzoek komt er nu, tot blijdschap van Leemhuis. 'We willen graag dat het breed onderzocht wordt. Geef ons maar de feiten: wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? We denken daarbij overigens dat de 'gewone' tram er als beste uit komt.'

Waarom geen trein?

Intussen is er ook nog de mogelijkheid om een treinverbinding naar Zernike te realiseren. Onderzoek in opdracht van de provincie en gemeente Groningen wees eerder uit dat een trein de bereikbaarheid van Zernike kan verbeteren.

GroenLinks voelt daar weinig voor: 'Wij hebben er grote bezwaren tegen, ondanks dat wij een treinpartij zijn', zegt Leemhuis. 'Het aanleggen van een treinverbinding kan grote schade toebrengen aan onder andere de natuur.'

'Het voegt bovendien weinig waarde toe aan het openbaar vervoer in de binnenstad. Een tram kan makkelijker op andere plekken op de route stoppen, en kan daarom de wijken beter bedienen.'

Tram nu al verkiezingsthema

VVD, CDA, Stadspartij en PVV zien niets in het onderzoek naar de andere vervoersmiddelen, maar zagen alle andere partijen voor stemmen.

Amrut Sijbolts (Stadspartij) pleit al jaren tegen de komst van een tram naar Groningen, en is voor een treinverbinding. 'We gaan niet meedoen aan deze mars der dwaasheid. Toch bedank ik GroenLinks: we hebben alvast een verkiezingsthema voor volgend jaar', blijkt Sijbolts vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

