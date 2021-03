Gorecht-Noord in Hoogezand moet in 2024 gasvrij zijn: 'Maar hoe krijgen we dan warmte?'

Het projectbureau van Gasvrij Gorecht vroeg zelf eind vorig jaar aan de huurders en woningeigenaren in Gorecht-Noord wat ze vinden van de plannen. 319 mensen deden hier aan mee. Uit de enquête bleek dat een merendeel van de bewoners wel af wil van het gas. Ook het verbeteren van de woningen doormiddel van koken op inductie, isoleren van de woning of aanbrengen van zonnepanelen kan op steun rekenen van een groot deel van de wijkbewoners.

Wat kost het?

De vraagtekens voor de buurt zitten vooral in de kosten. Woningeigenaren vrezen voor investeringen die over vele jaren moeten worden terugverdiend. Huurders zijn bang dat als de energiekosten dalen, de huurprijs zal worden verhoogd. Projectleider Johan Duut staat niet te kijken van de uitkomsten. Hij weet dat niet iedereen in de wijk verbeteringen aan de woning zelf kan betalen.

We willen ervoor zorgen dat elke bewoner mee kan doen. Dus: de totale woonlasten gelijk houden of zelfs verminderen Johan Duut - projectleider

'We willen ervoor zorgen dat elke bewoner mee kan doen. Dat betekent dat we ernaar streven om de totale woonlasten voor bewoners gelijk te houden of zelfs te verminderen. Dan gaat het om de kosten voor energie en de kosten voor huur of hypotheek samen. De oplossingen hiervoor zijn we op dit moment aan het ontwikkelen', zegt Duut.

Vier onderdelen

Het gasvrij maken van de woningen in Gorecht-Noord bestaat uit vier onderdelen. Binnenkort wordt een begin gemaakt met de eerste: koken op inductie. Bewoners krijgen gratis een kookplaat en de meterkast wordt aangepast. Het tweede onderdeel is het isoleren van woningen. Dat gaat van muurisolatie en verbeteren van ramen tot aan een tochtstrip bij de voordeur of een brievenbusborstel.

Het derde onderdeel is het meest ingrijpende deel. De woningen zullen van het gasnet worden afgehaald en worden aangesloten op een warmtenet. De huizen worden verwarmd met restwarmte uit de kartonfabriek van Eska in Hoogezand. Huiseigenaren kunnen hun woning vrijwillig aan laten sluiten op het warmtenet.

Minimaal 70 procent moet instemmen

Voor huurwoningen geldt dat minimaal 70 procent van de huurders moet instemmen om de overstap op een warmtenet voor hen mogelijk te maken. Het aanleggen van het warmtenet is mogelijk door een bijdrage van 6 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Naar verwachting gebruiken de huishoudens in de wijk straks meer stroom door het koken op inductie. Als laatste wordt daarom gekeken of er plek is voor zonnepanelen op de daken in Gorecht-Noord.

Jelle Geukens voor de woning waar hij al sinds 1973 woont (Foto: Jeroen Willems)

Uit een rondgang door de buurt blijkt dat de enquête nog redelijk positief afsteekt bij de reacties op straat. Meerdere huiseigenaren vertellen dat ze de laatste jaren zelf al veel aan isolatie hebben gedaan en geen behoefte hebben om de aankomende jaren nog veel in huis te investeren. Ook zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van het warmtenet dat restwarmte ontvangt via Eska Hoogezand.

Stel dat die fabriek failliet gaat, hoe krijgen we dan warmte? Jelle Geukens - bewoner

'Stel dat die fabriek failliet gaat en waarom zou een fabriek niet failliet kunnen gaan? Of er zijn technische storingen. Hoe krijgen we dan warmte? Straks is het zo koud als laatst met 's nachts veertien graden vorst. Dan zie ik dat toch als een probleem', zegt Jelle Geukens, die al sinds 1973 woont in een woning aan de sportterreinstraat.

Een angst die volgens het projectbureau overigens onterecht is. 'Wij zorgen ervoor dat er een alternatieve warmtebron komt zodat er altijd voldoende warmte geleverd wordt', zegt projectleider Johan Duut.

Nog niet in plannen verdiept

Verderop in de wijk, waar vooral wordt gehuurd, hebben de mensen wel gehoord over de plannen maar zich er nog niet in verdiept. Wel kennen ze de verhalen van kennissen die zijn overgestapt op een warmtepomp. 'Die mensen kunnen nog geen kwartier warm douchen met het hele gezin. Dat wil ik echt niet hoor', zegt een vrouw die lekker in de zon voor de deur zit.

Een groep bewoners die wel positief over de plannen is, vraagt zich af of het allemaal wel gaat lukken. 'Veel mensen kijken op tegen de kosten en of ze die nog wel terug gaan verdienen. Dit is ook een moeilijke buurt wat dat betreft. Mensen zijn hier over het algemeen wat ouder en hebben ook niet heel veel te besteden', zegt een van de voorstanders van Gasvrij Gorecht.

'Het is verklaarbaar en logisch'

Wethouder Peter Verschuren heeft door corona alleen nog maar digitaal gesproken met de bewoners over het gasvrij maken van de wijk. Dat zint hem niet. Verschuren staat te popelen om zelf de wijk in te gaan om te horen wat er leeft. 'Het is verklaarbaar en logisch dat die mensen nog met de hakken in het zand staan. Er is nog veel onduidelijk', zegt Verschuren.

Ondanks de scepsis onder de bewoners verwacht Verschuren toch dat uiteindelijk veel bewoners om zullen gaan. 'We hebben misschien niet de gemakkelijkste wijk gekozen voor dit project. Veel oude huizen. Hoog- en laagbouw. Huurders en woningeigenaren, maar het gaat ons straks ook veel informatie opleveren over hoe je een wijk gasvrij kan maken. Daar kunnen we in de toekomst ons voordeel mee doen', aldus Verschuren.

Projectleider Johan Duut is ook positief. 'Gasvrij Gorecht is nog maar net begonnen. Wij zijn juist erg blij met de binnengekomen reacties. Wij weten nu wat er speelt en wat we dus in het project moeten aanpakken om het te laten slagen', besluit Duut.

