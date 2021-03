Lagere straf voor oud-directeur failliete North Refinery in Farmsum

Een voormalig directeur van het failliete North Refinery in Farmsum, Theo W., heeft na een jarenlang slepende rechtszaak in hoger beroep een lagere straf gekregen voor gesjoemel met olietransporten.

W. werd, tegelijk met mede-directeur Harry H., in november 2011 opgepakt op de verdenking dat het bedrijf in strijd met de vergunning gevaarlijke chemische stoffen ontving en die illegaal vermengde met olie en brandstoffen. Ook twee bedrijven waar W. de scepter zwaaide, Koeweit Oliehandel en Wubben Handelsmij, werden hiervoor vervolgd.

Illegaal transport

Volgens het OM hadden de mannen uit het Belgische Essen en Putten in de periode van januari 2005 tot juli 2011 gerommeld met documenten en die vervalst om illegaal transport van afvalolie mogelijk te maken. Volgeladen vrachtwagens en schepen kwamen vanaf Koeweit Oliehandel in Lelystad of Wubben Handelsmaatschappij in Roosendaal naar Farmsum. Volgens de papieren moest de lading bij North Refinery voor bewerking worden gelost. In werkelijkheid werden de documenten omgeruild en ging het transport onbewerkt verder naar Duitsland.

Rechtbank: werkstraffen

W. en H. werden in 2017 door de Groningse rechtbank veroordeeld tot werkstraffen van respectievelijk 180 en 240 uur en boetes van 75.000 en 100.000 euro. Ook de twee verdachte bedrijven kregen boetes.

Gerechtshof: lagere boete

Maar in hoger beroep bleef er weinig van de zaak over. Het gerechtshof veroordeelde W. wel voor valsheid in geschrifte en het overtreden van milieuvoorschriften, maar verlaagde de boete voor W. tot vijfduizend euro, mede omdat de zaak zo lang had geduurd en er kennelijk geen sprake was van recidive. De twee bedrijven werden zelfs helemaal vrijgesproken, omdat volgens het gerechtshof niet bewezen is dat zij van de activiteiten op de hoogte waren. H. is niet tegen het vonnis van de rechtbank in beroep gegaan.

Lekkende olietanks

North Refinery ging in februari 2015 failliet. De sanering van het terrein dat door een lekkende olietank vervuild is, kost de provincie miljoenen euro's. Die heeft ze, tot nu toe vergeefs, deels geprobeerd te verhalen op de curator van North Refinery.

