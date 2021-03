Gebruik van lachgas in Groninger uitgaansgebied wordt verboden

Het verbod gaat in als de nachthoreca de deuren weer opent en geldt dan tussen 21.00 en 09.00 uur. Door de huidige pandamenie valt er nog niks over een heropening van de nachthoreca te zeggen. De burgemeester had ook graag de verkoop van de gevulde ballonnetjes aan banden gelegd, maar daarvoor is regelgeving van het kabinet nodig. Aan die nieuwe wetgeving wordt gewerkt.

'Het verbod zal gelden in de kern van het uitgaansgebied en dan hebben we het over de Poelestraat en omgeving', aldus de burgemeester. 'Er zijn meerdere redenen om een verbod in te stellen, maar het heeft alles te maken met de gezondheid van mensen. In tegenstelling tot wat het doet vermoeden, is het wel degelijk een gevaarlijk goedje.'

De verkoop kan dus wel plaatsvinden in het gebied waar het verbod op het gebruik van lachgas van kracht is, maar zodra het ballonnetje wordt overhandigd, is de koper in overtreding. Als de verkoop uitwijkt naar plekken waar het gebruik wel is toegestaan, zal het verboden gebied worden uitgebreid.

Het door de burgemeester aangewezen plaatselijke verbod hing al in de lucht. Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad had namelijk opdracht gegeven om het gebruik van lachgas te verbieden op bepaalde plekken.

