‘Bij evaluatie TopDutch is niet naar echte pijnpunten gekeken’

Het onderzoek naar de resultaten van TopDutch is vanaf het begin niet goed aangepakt. Daardoor is er niet naar de echte problemen rond de marketingcampagne gekeken en is de evaluatie van onderzoeksbureau ERAC incompleet. Dat stellen oppositiepartijen PVV en Code Oranje.

Zij vinden dat de evaluatie rond TopDutch een ‘gemiste kans’ is.

‘Het heeft behoorlijk wat imagoschade opgeleverd’, zegt Statenlid Dennis Ram (PVV). ‘Precies tegenovergesteld van wat de bedoeling was, gebeurde. Het draagvlak voor de regiobranding, wat de doelstelling van TopDutch was, heeft eronder geleden. Bij de evaluatie van TopDutch is niet naar de echte pijnpunten gekeken.'

Wat is TopDutch?

TopDutch was oorspronkelijk een initiatief om automerk Tesla naar Noord-Nederland te halen. Nadat ondernemers en bestuurders TopDutch opzetten en de doelstelling breder werd gemaakt om naast Tesla meer bedrijven voor Noord-Nederland te interesseren, ging het mis. Ondernemers van het eerste uur die betrokken waren kregen ruzie. Daarop besloten de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de resultaten van de marketingcampagne te evalueren. Dat evaluatierapport is vorig jaar afgerond en wordt vandaag besproken in Provinciale Staten.

Ook oppositiepartij Partij voor het Noorden heeft twijfels bij de start van TopDutch. ‘Is de wijze van aanbesteden van de marketingcampagne niet teveel ‘ons kent ons’ geweest?’, vraagt Statenlid Leendert van der Laan zich af.

Van der Laan doelt op de relatie tussen toenmalig gedeputeerde Patrick Brouns en directeur Gerard de Boer van marketingbedrijf Initio. Dat bedrijf kreeg de uitvoering van de marketingcampagne gegund, met als doel de werkzaamheden te verdelen tussen ondernemers Niels Palmer en Chris van der Voorn (Tres Marketing).

We hopen dat het vuurtje dat TopDutch heeft aangewakkerd snel weer gaat branden IJzebrand Rijzebol - CDA-gedeputeerde

De coalitiepartijen zijn minder kritisch, al zien ze wel dat het misging. ‘TopDutch is net als een feestje waarbij je eigenlijk net te laat bent vertrokken’, zegt ChristenUnie-Statenlid Fredric Geijtenbeek. ‘Het begint leuk, maar het eindigt met gedoe.’

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) zegt dat TopDutch vooral succesvol is geweest. Volgens Rijzebol leverde de campagne ‘27 leads’ op, potentiële contacten met bedrijven die zich willen vestigen in Groningen. ‘Maar door corona ligt dat nu even stil. We hopen dat het vuurtje dat TopDutch heeft aangewakkerd snel weer gaat branden.'

'Waarom is het mislukt?'

Dat is voor de PVV niet genoeg. Dennis Ram wil van Rijzebol duideiljk krijgen waarom de campagne volgens hem is mislukt, en of Rijzebol onderkent dat er tussen de ondernemers ruzie ontstond. Ook wil Ram weten welke concrete resultaten TopDutch heeft gebracht. Rijzebol wil de vragen echter niet beantwoorden, ‘omdat wij er ons als college niet in herkennen’.

Rijzebol geeft aan dat TopDutch als marketingvehikel verder kan. Het doel is om de merknaam bij de NOM onder te brengen, de partij die ondernemers in Noord-Nederland op weg helpt met subsidies.

