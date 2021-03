Roman wil naar de Filmacademie met korte film over aardbevingen

Dat wil regisseur Roman Hageman uit de stad Groningen bereiken met zijn korte film 'Scheur', die vorige week in première ging.

In de korte film van iets meer dan drie minuten staat een gezin centraal dat verscheurd is door aardbevingsproblematiek. Spoiler alert: De zoon kampt met mentale problemen en beeldt zich in dat zijn overleden broer nog leeft.

Bekijk hier de korte film 'Scheur':

Gegrepen

De Stadjer werd tijdens zijn middelbare schoolperiode op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen gegrepen door de problematiek in het bevingsgebied. 'Mijn docent Grieks begon haar lessen altijd met een toespraak over de aardbevingen, die op veel mensen impact hebben. Dat is me altijd bijgebleven.'

De docente, Bea Blokhuis, is zelf bevingsslachtoffer en gaf in 2019 een emotioneel betoog voor de Raad van State.

Toelating

De opnames voor de film werden in het hart van het bevingsgebied opgenomen: Westerwijtwerd. De hoofdrolspelers en zijn ouders komen uit het gebied en zijn mede daarom gecast voor de film.

Hageman wil de opleiding Regisseur volgen aan de Nederlandse Filmacademie, maar om daar te komen moet een toelatingsexamen worden gedaan. 'Ik heb deze film ingestuurd. Het wordt heel spannend, want er zijn jaarlijks honderden aanmeldingen en er worden maar vijf mensen uitgekozen. Lukt het niet, dan probeer ik het volgend jaar weer.'

De filmmaker heeft zich al vastgebeten in een volgend project. genaamd 'Koortsdroom', dat gaat over psychoses. 'Een goede vriend van mij lijdt daaraan, dus ook dat gaat me enorm aan.'

