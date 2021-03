Verkoop nieuwe woon- en werkkavels Uithuizen van start

De gemeente Het Hogeland stelt kavels beschikbaar aan de Nijverheidsweg in Uithuizen. Hier is plaats voor een combinatie van wonen en werken.

Aan de noordkant van de weg is ruim 13.000 vierkante meter beschikbaar. Daar kunnen vijf tot tien woon-werklocaties worden gerealiseerd. Op de plek stonden in het verleden dertig sociale huurwoningen. Die zijn een aantal jaren geleden gesloopt.

De gemeente ziet een toenemende vraag en wil daarom het woningaanbod uitbreiden. Dat komt omdat de woningmarkt in de stad Groningen oververhit is.

Plek met mogelijkheden

Volgens wethouder Theo de Vries heeft de locatie veel potentie. 'Het is een ideale locatie voor de ondernemer die bedrijfsruimte aan huis wil en in een woonwijk wil wonen. De ontsluiting van het gebied waar de kavels liggen, is uitstekend. Pal aan de doorgaande N363.'

Ook op andere plekken in de gemeente komt binnenkort ruimte beschikbaar. 'De voorbereiding voor nieuw aanbod van woonkavels in Het Hogeland is in volle gang. Naast Warffum, Uithuizen en Winsum komen er binnenkort ook weer kavels beschikbaar in Bedum.'

Geïnteresseerden voor een plek aan de Nijverheidsweg kunnen zich tot 31 maart aanstaande bij de gemeente inschrijven.

