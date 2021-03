Stadjer krijgt werkstraf voor vuurwapenbezit

Een 26-jarige man uit Groningen moet voor wapenbezit een werkstraf van dertig uur uitvoeren. Het vuurwapen werd ontdekt na een schietincident op het station in Assen in maart 2018. De Stadjer was daar met twee vrienden uit Groningen.

De drie werden direct na een melding over de schietpartij aangehouden. Er was niemand op het station gewond geraakt. Het wapen lag verstopt achter een steen. Op het pistool zaten vingerafdrukken van de drie Stadjers. In de auto van de 26-jarige vonden de agenten munitie. Het wapen was eerder die dag in Duitsland aangeschaft.

'Vrienden kochten het pistool, ik wist dat niet'

De Stadjer stond daarom ook terecht voor het in Nederland brengen van een verboden wapen. Vanwege te weinig bewijs werd hij daarvan vrijgesproken.

De man hield vol dat hij niet wist dat zijn vrienden in Duitsland een pistool kochten. Hij zat al die tijd in zijn auto, zei hij tegen de rechter. Pas in Nederland zou hij er achter zijn gekomen wat er was aangeschaft. Op een feest in Assen kreeg hij het pistool voor het eerst in zijn handen.

De officier van justitie eiste een werkstraf van tachtig uur. De rechter verlaagde het aantal uren, omdat het incident al drie jaar geleden is gebeurd. De twee vrienden van de Stadjer moeten later voor de rechter verschijnen.

