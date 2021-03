Turners uit Wildervank willen weer binnen trainen: 'Ik zie het niveau achteruit gaan'

In plaats van in de sporthal trainen de leden nu twee keer per week buiten op de atletiekbaan in Wildervank. Ze trainen de basisvaardigheden van het turnen: kracht, conditie en lenigheid.

'Dat is heel belangrijk, maar het is wat anders dan echt turnen. Ik zie het niveau achteruit gaan. Deze wedstrijdgroep is van negen uur trainen in de week naar drie uur gegaan. Ga maar na', zegt trainster Hanne Schomaker.

De 11-jarige Lieke beaamt dit. 'In de zaal waren we bijvoorbeeld bezig met het maken van een een salto op de balk. En een arabier-flikflak op vloer, maar ik ben bang dat ik dat nu verleerd ben', zegt Lieke. Dat is volgens trainster Schomaker geen gekke gedachte. 'Als je één week niet in de zaal traint, ben je drie weken nodig om dat weer op te trainen.'

Petitie 2700 keer getekend

Via een petitie hopen de turners nu voor elkaar te krijgen dat ze toch snel weer binnen kunnen trainen. De petitie is inmiddels 2700 keer getekend door turners uit heel Nederland en wordt ook gesteund door de bond.

Groepsfoto van de turners van SV Clias (Foto: Hilda Koopmans)

Afvangen met mondkapjes

In de periode na de eerste lockdown hebben de turners ook binnen getraind. 'En dat kan ook heel goed. We zetten alle deuren open voor ventilatie. We doen mondkapjes op bij het afvangen en proberen verder goed afstand te houden. Bovendien zijn deze meisjes nog jong. Op school gymmen ze ook gewoon samen binnen', zegt Schomaker.

De turnsters proberen met hun petitie gehoor te krijgen bij het NOC-NSF en de politici in Den Haag. Als er versoepelingen van de coronaregels komen, hopen ze dat zij erbij zitten. 'Het is niet zo dat we ons niet aan de regels willen houden en tegen de regering in willen gaan, maar we willen gewoon heel graag weer naar binnen', besluit Schomaker.

