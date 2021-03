Raad vraagt zich af of snijden in budget dorpshuizen verantwoord is

De gemeente wil graag dat elk dorpshuis hetzelfde subsidiebedrag krijgt: 3000 euro. Voorheen kregen ze verschillende bedragen. Een aantal dorpshuizen gaat er nu flink op achteruit en krijgen duizenden euro’s minder. Het gaat onder meer om de dorpshuizen van Usquert, Kantens en Zandeweer.

CDA-fractievoorzitter Kor Berghuis is er niet gerust op dat het goedkomt met de dorpshuizen. Zijn partij vindt het goed dat de wethouder met de besturen van dorpshuizen in gesprek gaat. Verder wil hij dat deze dorpshuizen zekerheid krijgen, zodat ze niet omvallen.

‘Wij snappen dat het voor een aantal dorpshuizen ingewikkeld is nu ze erop achteruit gaan. Maar wij bouwen het niet van de één op de andere dag af. Maar in verloop van jaren’, aldus PvdA-wethouder Mariëtte de Visser.

'Zorgelijk'

‘Dorpshuizen zijn ontzettend belangrijk voor de kleine dorpen in onze gemeente. En nu krijgen ze een beleid voor zich waar ze niet blij mee zijn. Dat is heel zorgelijk’, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Anne Marie Smits.

‘Als je tegen mensen zegt dat ze veel meer geld zelf op moeten brengen, dan kunnen dorpshuizen niet om verruimingen van de drank- en horeca regels heen. Waarom is nu niet duidelijk of dorpshuizen meer mogen?’

Het oude dorpshuis in Zandeweer (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De wethouder zegt dat er druk gekeken wordt of dorpshuizen meer feesten kunnen organiseren en drank schenken om meer inkomsten te krijgen. ‘Maar dat proces is nog bezig en we zoeken het uit. We kijken hier met een ruimhartige blik naar’, stelt wethouder de Visser.

‘We hadden kunnen wachten totdat dit proces was afgerond, maar we hebben gekozen om dorpshuizen nu duidelijkheid te geven over de hoogte van de subsidie zodat besturen weten waar ze aan toe zijn.'

Eerlijk?

Linda Visser van Lokaal Sociaal vraagt zich af of dit wel ten goede komt aan alle dorpshuizen, omdat sommige besturen met meer kosten te maken hebben dan anderen.

‘Wij vonden het moeilijk om een beter systeem te vinden dan dit. We staan open voor suggesties. Als we maatwerk gaan doen, dan zijn er altijd weer andere verliezers’, laat de wethouder weten. Ze vindt dit de meest eerlijke verdeling van het subsidiegeld voor alle dorpshuizen. Ook is er nog een apart onderhoudsfonds waar dorpshuizen aanspraak op kunnen maken.

De meeste gaan volgens wethouder Visser erop vooruit. ‘Twee besturen hebben nu ingesproken maar er zijn ook veel van de dertig dorpshuizen die niet inspreken.’

Verder wil een aantal raadspartijen de zekerheid dat er geen dorpshuizen omvallen.

Over twee weken neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe subsidieregeling voor dorpshuizen.

